USA nevěří, že má Izrael plán, co bude dál. Plánuje se budoucnost bez Hamásu

Diskuze jsou stále v rané fázi a závisí pochopitelně na vývoji konfliktu, tedy na úspěchu očekávané izraelské pozemní ofenzivy. A také na podpoře arabských zemí v regionu, píše na svém webu agentura Bloomberg.

Izraelští představitelé opakovaně ubezpečují, že nemají v úmyslu okupovat Gazu. Nicméně také říkají, že pokračování vlády Hamásu je po masakrech na izraelském území nepřijatelné.

USA netají obavy, že izraelská vláda dostatečně nepřemýšlela o tom, co přijde po pozemním útoku. Washington rovněž varuje, že vpád do Gazy bez jasného cíle kromě vyhnání Hamásu by mohl rozšířit konflikt ve větší regionální válku.

Bílý dům se v současné době zaměřuje na to, aby se svět sjednotil proti teroristům, a také na co nejrychlejší dodání humanitární pomoci do Gazy. Hamás byl USA a Evropskou unií označen za teroristickou skupinu.

Více času pro přesun na jih a tajná jednání

Osud Gazy se pro americké představitele stal jednou z nejnaléhavějších starostí. Během dvou týdnů od útoku Hamásu se tým prezidenta Joe Bidena snažil vyvážit podporu Izraeli s obavami z rozvíjející se humanitární krize v Gaze.

V rámci probíhajících rozhovorů se USA a jejich spojenci snažili zpomalit načasování invaze, aby získali čas pro více lidí k útěku ze severu Gazy a na tajná jednání zprostředkovaná Katarem s cílem dosáhnout propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem. V pátek Hamás propustil dvě americké zajatkyně.

Ustavení prozatímní vlády by bylo neuvěřitelně obtížné a získat souhlas arabských vlád by bylo podle bývalého analytika pro Blízký východ z Ústřední zpravodajské služby (CIA) Williama Ushera ještě větší výzvou.

„Plán, který by zahrnoval arabské vlády, by vyžadoval zásadní změnu v tom, jak arabské státy přijímají rizika a vzájemně spolupracují,“ řekl Usher.„Vyžadoval by také skok v důvěře ze strany Jeruzaléma - což je komodita, které je nedostatek,“ dodal.

Návrat palestinské samosprávy?

V pátek izraelský ministr obrany Joav Gallant naznačil, že země nemá v úmyslu spravovat území po ukončení vojenských operací. Cílem Izraele je odpoutat se od Gazy a vytvořit v regionu „novou bezpečnostní realitu“, řekl v Tel Avivu.

Předseda izraelské opozice Jair Lapid navrhl předat kontrolu nad Gazou zpět Palestinské samosprávě, kterou v roce 2006 v tamních volbách Hamás porazil.

Palestinská samospráva, která řídí Západní břeh Jordánu, a palestinská diaspora v zemích jako Jordánsko a Libanon by podle bývalého vysokého zpravodajského důstojníka CIA Teda Singera neposkytly životaschopné alternativy. „Palestinská samospráva, která byla v roce 2006 odsunuta z Gazy, postrádá důvěryhodnost a stěží řídí Západní břeh,“ řekl Singer.

Představitelé Bidenovy administrativy se dosud vyhýbali veřejnému projednávání o případné správě Gazy. „Palestinský lid v Gaze si zaslouží vedení, které mu umožní žít v míru a bezpečí,“ řekl na CBS Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan .

„Jak to přesně vypadá v budoucnu, nejsem schopen říci,“ sdělil Sullivan. „Je to ale správná otázka, kterou bychom si měli položit nyní, když se to vyvíjí, protože musíme myslet nejen na nejbližší období, ale také na dlouhodobý horizont,“ dodal.