Izrael už může i za 11. září. Amerika řeší 22 let starý „dopis“ Usámy bin Ládina

Stal se z toho virál, za pár dnů to četly miliony mladých Američanů a nejzajímavější je, že tomu i věří. Píší, že prozřeli a přimělo je to chápat věci úplně jinak než dosud. Bílý dům už kvůli nim vyjádřil „zděšení“, čímž potvrdil, že to není jen tak nějaká vlnka.

Usáma by asi nečekal, jaký bude mít úspěch. „Celý náš život nám lhali, pamatuju si, jak lidé jásali, že Usámu našli a zabili,“ zní jedna z reakcí. Influencerka Lynette Adkinsová, jež patřila k těm, co to rozjeli, vysílá do světa: „Všichni všeho nechte a pojďte si to přečíst… Mám pocit, že jsem z toho v existenciální krizi a spousta lidí na tom asi bude stejně.“