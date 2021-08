Usáma bin Ládin nebyl monstrum, povedl se mu jen jeden zásah, prohlásil Trump

„Usáma bin Ládin měl jeden zásah a byl to ošklivý zásah. V New Yorku, Světové obchodní centrum. Ale tito dva chlápci byli monstra. Byla to monstra. Celé roky jsem si říkal: Proč po nich nejdeme? Celé roky jsem to říkal. A dostal jsem je,“ uvedl exprezident Spojených států.



Těmi dvěma chlápky měl na mysli vůdce Islámského státu abú Bakra Bagdádího, kterého dostali američtí vojáci na severozápadě Sýrie na podzim 2019. O pár měsíců později pak Američané zabili i íránského generála Kásema Solejmáního, když na jeho vůz poslali raketu.

„Sundali jsme zakladatele Islámského státu Bagdádího a samozřejmě Solejmáního. Abyste to pochopil, Solejmání je mnohem mnohem větší než Usáma bin Ládin. Zakladatel IS Bagdádí je mnohem mnohem větší než Usáma bin Ládin,“ míní Trump.



Teroristy srovnával dva týdny od dvacátého výročí útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku, za kterými stál právě bin Ládin a jeho al-Káida. Při atentátech zemřelo na tři tisíce lidí. Američanům se bin Ládina podařilo dostat až o deset let později za vlády Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

Interview s americkým exprezidentem vedl konzervativní novinář Hugh Hewitt poté, co afghánská odnož Islámského státu provedla v Kábulu teroristický útok, při němž zemřelo třináct amerických vojáků a desítky dalších lidí.

K výbuchům došlo v době, kdy horečnatě vrcholí evakuace cizinců i Afghánců v důsledku dobytí Afghánistánu radikálním hnutím Tálibán. To převzalo vládu poté, co se armáda USA a další spojenecká vojska začaly stahovat ze země, ve které strávily dvacet let, právě od 11. září 2001.

Mírovou smlouvu s Tálibánem uzavřel Donald Trump. Nyní říká, že být to na něm, na Tálibán by poslal bomby, kdyby hnutí dohodu porušilo. „Do Kábulu by se nikdy nedostali,“ podotýká bývalý šéf Bílého domu. „Prostě by to neudělali,“ dodal.



Za způsob, jakým nyní odchod Západu z Afghánistánu včetně chaotických evakuací probíhá, se snáší kritika na Trumpova nástupce Joe Bidena. Ten stále trvá na tom, že se USA stáhnou 31. srpna. Islámskému státu však slibuje odplatu.