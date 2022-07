Američan spadl do kráteru Vesuvu, snažil se pořídit si selfie. Dostane pokutu

Mladík se spolu s několika členy své rodiny dostal na 1 281 m vysoký vrchol sopky tyčící se nad jihoitalským městem Neapol poté, co obešel turniket pro návštěvníky a pokračoval po cestě, na kterou není vstup povolen. Podle zpráv italského tisku si muž právě pořizoval selfie, když mu telefon vyklouzl z ruky a spadl do jícnu sopky. Ve snaze získat přístroj zpět sestoupil turista do kráteru, ale ztratil rovnováhu a spadl z výšky několika metrů.

Jako první byli na místě průvodci po Vesuvu, kteří se slanili a turistu vytáhli. Na místo následně přijela policie, na pomoc záchranné akci rovněž přiletěl vrtulník horské služby. Záchranáři muži po vytažení z jícnu vulkánu ošetřili četná řezná poranění a pohmožděniny na končetinách a zádech.

Američan a jeho tři příbuzní nyní čelí obvinění kvůli vniknutí mimo veřejné prostranství. Skupina, která se údajně vydala k sopce bez vstupenky, vyrazila vzhůru po cestě, která byla jasně označena jako zakázaná z důvodu mimořádného nebezpečí.

Pád člověka do sopky není ojedinělou nehodou. V září roku 2017 zemřel v Itálii 11letý chlapec i jeho rodiče po pádu do kráteru sopky Solfatara západně od Neapole. Vyšetřování odhalilo, že před neštěstím pravděpodobně omdlel v důsledku výparů plynu. Jeho rodiče se ho snažili zachránit, ale do kráteru se zřítili i oni.

Vesuv, který při své erupci v roce 79 n. l. zničil starověká římská města Pompeje a Herkulaneum, je vzhledem ke své blízkosti turisticky velice exponované Neapole a dalších okolních měst považován za jednu z nejnebezpečnějších sopek na světě.