Itálie chce koupit Verdiho vilu, pomohou operní scény

Operní scény v Itálii se spojily, aby vládě pomohly koupit vilu v regionu Emilia-Romagna coby součást národního kulturního dědictví. Ve vile žil 50 let hudební skladatel Giuseppe Verdi. Do poloviny června zařadily do repertoáru koncerty věnované Verdimu, jejichž výnosy budou určené na odkup vily.