VIDEO: Rybáři pustili ze sítě mládě delfína. Matka děkovala obřími skoky

Mládě se do sítě zapletlo u ostrova Procida u jihoitalské Neapole. Rybáři ho uvolnili a pak se kochali nečekanou podívanou, kterou jim předvedla jeho matka.

Ta opakovaně skákala vysoko do vzduchu a pak se nořila hluboko do moře. Podle britského deníku Daily Mail tak rybářům „děkovala“. Ti celé představení odměnili jásotem.



Video pořídil rybář Mario Polizzi, informoval v pátek americký deník The New York Post. Na záznamu je slyšet, jak si jeho kolegové uvědomují, že poblíž nich jsou dva delfíni - jeden malý a druhý velký. „Tak hezké, je to jako film,“ komentoval jeden rybář skoky matky.

Do vzduchu šťastně povyskočilo i osvobozené mládě a pak se s matkou ztratilo v hlubinách, uvedl server Maritime Herald.

Delfíni jsou inteligentní podmořští savci projevující emoce. Jsou známy případy, kdy zachránili lidem život. Některé země jako Sovětský svaz a Spojené státy je kvůli jejich schopnostem zneužívaly i k vojenským účelům jako lokalizování min.