Nelze pracovat a zároveň žít v chudobě, tvrdí velvyslanci Israng a Galharague

Jak užší spolupráce Francie s Německem zatím funguje?

Roland Galharague: Na to, že je to teprve rok, jsme už stihli spoustu věcí. Společně jsme předsedali Bezpečnostní radě OSN a plánujeme to letos znovu. Stejně tak probíhají vládní výměny na úrovni ministrů. Ještě důležitější je společná diplomatická činnost. Založili jsme Alianci multilateralismu, jejíž členem je i Česko, podařilo se nám zprostředkovat jednání o příměří na Ukrajině. Německo se s naší podporou angažuje v Libyi, v Berlíně jsme zorganizovali balkánský summit, kterého se zúčastnila německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron... Vůbec toho není málo.