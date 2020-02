Interrupce jsou horší než pedofilie. Ta totiž nezabijí, tvrdí americký kněz

Ačkoliv je podle reverenda Richarda Bucciho sexuální zneužití nezletilých „hrozivý čin“, ještě horší je potrat, který považuje za masakr nevinných dětí. „Pedofilie nikoho nezabijí a toto (potrat) ano,“ řekl kněz Sacred Heart Church stanici WJAR.

Bucci dodal, že jeho postoj by neměl nikoho překvapit, protože katolická církev zaujímá protipotratové stanovisko po celou dobu své existence. „Je to učení církve,“ hájí se s tím, že podle něj církev kolem toho tématu našlapuje příliš opatrně.

Jeho rozhovor pro televizní stanici bylo jeho první veřejné vyjádření poté, co minulý týden zveřejnil v církevním bulletinu jména 40 zákonodárců států Rhone Island, kteří podporují právo na potrat s tím, že tito lidé nebudou moci přijmout eucharistii. Kromě toho jim též zakázal, aby působili jako svědci na svatbách, kmotři či lektoři (člověk prověřený úkolem předčítat čtení z Bible, pozn. red.) na pohřbech.

Opatření se už dotklo některých z nich. Demokratický senátor Adam Satchell řekl, že jej list zklamal. „Nedávno jsem byl požádán, abych se stal kmotrem mé neteři, což jsem šťastně přijal. Moje žena byla nadšená. (Neteř) měla být její první kmotřenka, a nyní nemůže.“



Republikánská kongresmanka Carol McEnteeová tvrdí, že ji Bucci s řevem vyhodil z pohřbu jejího vlastního synovce. Bucci to odmítá. „Co se snaží říct? Že můj hlas pro volbu je horší, než co pedofilní kněží dělali celé dekády?,“ řekla McEnteeová portálu The Washington Post. „Myslím si, že co udělali, je mnohem horší. Oni vzali děti a zničili jejich životy.“

Podle McEnteeové ve skutečnosti kněz zákonodárce trestá proto, že schválily minulý rok zákon, který poskytuje obětem sexuálního zneužívání více času, aby žalovaly násilníky a instituce, které je skrývají. Za zákonem stála McEnteeová, jejíž sestra Anna Webbová byla jako dítě zneužita předchozím knězem v Sacred Heart Church.

McEnteeová považuje Bucciho slova o tom, že pedofilie nikoho nezabijí, za nepravdivá a zavádějící, protože neberou v úvahu oběti, které spáchaly sebevraždy či se otrávily léky a návykovými látkami, protože nedokázaly snést své trauma.

Podle ní se církev snaží zákony, které ukazují na její vinu, smést ze stolu. „Nemůžou veřejně útočit na lidi, kteří jsou přeživší dětského sexuálního zneužívání, tak raději útočí na něco jiného, jako je potrat.“

Potraty: téma, které rozděluje americkou společnost

Debata o potratech je v USA velmi vyhrocená od přelomového rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států, který v roce 1973 v případu Roe vs. Wade uvedl, že restriktivní státní regulace práva na potrat je neústavní.

Postoj k otázce potratů v USA v zásádě určuje politickou identitu. Zatímco členové Republikánské strany se převážně profilují jako zastánci práva na život (pro-life) a odpůrci potratů, Demokratická strana sestává převážně ze zastánců práva na volbu (pro-choice).

Nástup amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu ještě prohloubil toto rozdělení. Minulý rok v dubnu na jeho popud USA omezily rezoluci OSN, která měla za úkol pomoci obětem sexuálního násilí, protože měly za to, že by mohla skrytě podporovat poskytování potratů.

Pět amerických států (Georgia, Mississippi, Ohia, Kentucky a Louisiana) schválily tzv. „zákony o tepu srdce“ (heartbeat bills), které zakazují potrat poté, co je možné poprvé zaslechnout tep srdce plodu. Jejich zavedení vedlo k výraznému omezení přístupu žen k potratu.

Trump se jako první americký prezident zúčastnil protipotratového shromáždění ve Washingtonu, zvaného Pochod pro život. Podle analytiků se tím snažil upevnit podporu své klíčové voličské základny, evangelických křesťanů. V roce 2016 ho volilo 81 procent z nich.

V čele evangelického protipotratového boje stojí pravicová politická frakce evangelických křesťanů, tzv. křesťanská pravice. Kazatel Francis Schaeffer, jeden ze zakladatelů křesťanské pravice, přitom zpočátku považoval potraty za úzké katolické téma, kterému se nechtěl věnovat. Ve své knize Crazy for God (Bláznivý pro Boha) to tvrdí jeho syn Frank.