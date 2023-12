Rodí se nová asijská velmoc. Indonéský boom žene světový hlad po niklu

Je to jeho vysněný projekt, monumentální památník jeho desetileté vlády. Nové hlavní město jménem Nusantara roste uprostřed parné džungle Bornea (či Kalimantanu, chcete-li), kde teploty dosahují osmatřiceti stupňů. Joko Widodo touží, aby začalo fungovat ještě dříve, než příští rok v říjnu opustí prezidentský úřad.

„Lidé přijdou, uvidíte. Srovnejte si to s Jakartou, tam jsou záplavy, špína a dopravní zácpy. Mladí lidé to tu budou milovat. Bude to město nulových emisí,“ zubí se v rozhovoru pro The Financial Times dvaašedesátiletý prezident a poukazuje na všeobecně známý fakt, že současná metropole 270milionového ostrovního státu se nezadržitelně potápí.