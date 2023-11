Magnát staví v Indonésii nový Hollywood. Zbohatl na hororu z tančící vesnice

Když hororový snímek KKN di Desa Penari neboli Kletba tancující vesnice loni ovládl indonéskou filmovou scénu, byl to začátek Punjabiho cesty za světovým úspěchem. Minimálně v Indonésii se snímek stal nejvýdělečnějším filmem vůbec.

Takřka tříhodinový příběh šesti vysokoškoláků v odlehlé vesnici, kde je terorizuje tajemný tanečník, vynesl šéfovi produkční společnosti hotové jmění. Akcie produkční firmy MD Pictures od minulého roku vzrostly o 186 procent a Punjabi podíl ve firmě se tak zhodnotil na 1,6 miliardy dolarů (36,2 miliard Kč).

Producentovi vynesl podle agentury Bloomberg počin vstupenku do filmového nebe. Připojil se tak k legendám jako Steven Spielberg, George Lucas nebo Jerry Bruckheimer, jimž rovněž jejich filmy vynesly přes miliardu dolarů. Punjabi využívá své bohatství k budování nového hollywoodského impéria, které chce v Indonésii – čtvrté nejlidnatější zemi světa – mít.

„Je to pozoruhodné, když vezmeme v úvahu, že je známý pouze v Indonésii a teprve nedávno si ho všimly i jiné asijské státy,“ tvrdí Jeffrey Bahar, šéf společnosti Spire Research and Consulting, která vytváří marketingové strategie jiným firmám. „Punjabimu se právě teď otevírají dveře na mezinárodní scénu.“

Podnikatelský sen

Padesátiletý producent se původně po studiu marketingu a financí bez valných úspěchů snažil o uskutečnění četných podnikatelských nápadů. Následně se nechal zaměstnat v papírnách, odkud ho po třech měsících vyhodili. V roce 1995 se uchytil u filmu, společně s otcem a strýcem vytvářeli telenovely, které sledovali lidé v celé jihovýchodní Asii.

Punjabi se nakonec odhodlal i k natočení celovečerního filmu. Jeho prvotina se ovšem valného diváckého úspěchu nedočkala. „Šel jsem do kina a viděl tam sedm lidí,“ vzpomíná producent na první střet s tvrdou realitou. Průlom přišel až v roce 2008, kdy MD Pictures uvedla film Ayat-Ayat Cinta (Verše lásky) film, který překonal tehdejší místní rekordy. Dalším velkým krokem pak bylo uvedení firmy na burzu v Jakartě v roce 2018.

Čínská nadnárodní holdingová společnost Tencent si následně v roce 2021 koupila ve firmě patnáctiprocentní podíl. „Tamní technologický gigant chtěl nějak vstoupit na indonéský trh, navíc naše streamovací platformy jsou velmi oblíbené,“ vysvětluje si Punjuabi prodej akciového podílu za 50 milionů dolarů (1,1 miliardy Kč), píše agentura Bloomberg.

Vznik indonéského Hollywoodu

Dvě desetiletí od založení společnosti je Punjabi nejznámějším jménem v indonéském zábavním průmyslu, kterému podle studie PwC patří co do velikosti patnáctá příčka ve světě. S hodnotou 13 miliard dolarů (294 miliard Kč) konkuruje Brazílii, Mexiku či Španělsku, uvádí PwC.

Tržby v oboru by měly navíc dále růst, a to až o necelých osm procent ročně až do roku 2027, jednou z příčin je stále se zvyšující poptávka po streamovacích službách.

Klíčem k úspěchu je podle Punjabiho i občasné selhání. „Musíte selhat, abyste uspěli. Já selhávám pořád,“ tvrdí indonéský filmový magnát ve videu. V oboru podniká i jeho strýc, jehož firma PT Tripar Multivision zaznamenala od května růst akcií o 193 procent. „Rodina Punjabiových vytvořila indonéský Hollywood,“ říká Satrya Wibawa, šéf centra pro kreativní průmysl na univerzitě Airlangga v Indonésii. „Pracují se všemi známými režiséry a obsazují nejslavnější herce a herečky filmového průmyslu,“ uzavírá podnikatel.