Indové migrují za pitnou vodou. Za deset let mohou být bez vody stamiliony

11:36 , aktualizováno 11:36

Desetitisíce Indů migrují z vesnic, odkud je vyhání nedostatek vody a nebývalá vedra. Slábnoucí a zpožďující se monzuny v Indii ničí úrodu a ženou farmáře do megapolí. I obří města však trpí suchem a hrozí spotřebovat všechnu svou spodní vodu do několika málo let. Čennaí, šesté největší indické město, je bez vody již nyní.