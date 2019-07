Stoletá Gréta? Německá babička vstoupila do politiky, žádá ochranu klimatu

Sice má osm pravnoučat, typickou prababičkou však rozhodně není. Vášnivá plavkyně se vždy občansky angažovala, do politiky se ale rozhodla vstoupit až pár let před oslavou svých stých narozenin. Rozhodla se pro to v momentě, kdy jí organizátoři na veřejné schůzi městského zastupitelstva vypnuli mikrofon.

„Když jsem začínala, někteří lidé mě opravdu nechtěli poslouchat. Teď se mnou chodí rozmlouvat lidé z celého světa. Kdo se směje naposled?“ řekla v rozhovoru pro Japan Times.

V květnových volbách Heiseová s úspěchem kandidovala do zastupitelstva osmitisícového Kirchheimbolandenu. Křeslo získala jen několik týdnů poté, co oslavila vstup do druhého století svého života. Její politické priority, veřejné zdraví a blaho mladých lidí, se brzy spojily v jeden cíl: ochrana klimatu.

Jako bývalá učitelka podporuje Heiseová i mezinárodní školní protesty Pátky pro budoucnost, které odstartovala šestnáctiletá švédská aktivistka Greta Thunbregová. „Ty děti mi dodávají naději. Je skvělé, že mladí jen nečekají, až dospělí něco udělají,“ uvedla Heiseová, které vadí, že současní politici vyvyšují průmysl nad vše ostatní.

Ve volbách Heisová kandidovala za lokální politické hnutí My pro Kibo, jehož název je odvozený od přezdívky maloměsta. Jeho lídr Thomas Bock po více než dvou dekádách sesadil z radnice konzervativní CDU a město nyní řídí v koalici s dalšími levicovými stranami. Heisová je podle něj kvůli své oblíbenosti a energičnosti důležitou posilou strany.

„Moje zvolení byla náhoda. Ale když už jsem dostala šanci napravovat špatnosti, chytím se jí,“ uvedla Heiseová, která mimo jiné usiluje například o opravu chátrajícího městského bazénu uzavřeného v roce 2011.

Důchodkyně je také členkou anti-extremistického uskupení Babičky proti pravici, které vzniklo v Rakousku v roce 2017 a od té doby se rozšířilo i do dalších zemí západního světa. V jeho rámci pamětnice pořádají protestní akce a připomínají historii, která by se podle nich prostřednictvím krajně pravicových stran mohla zopakovat.



Sama Heiseová ještě pamatuje druhou světovou válku. Často vzpomíná na svého otce, který po Křišťálové noci v listopadu 1938 kritizoval vypálení místní synagogy a zrazoval zaměstnance své továrny na boty od pronásledování židů mezi kolegy. Za to skončil ve vězení, před nástupem do transportu jej však na poslední chvíli uchránil kamarád s vlivnými kontakty.

„Jablko nepadá daleko od stromu,“ usmívá se důchodkyně. Svoji občanskou zodpovědnost prý podědila po něm.