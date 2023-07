Manželka a děti na obtíž. Nejlidnatější zemi táhne nezadaný, a není sám

„Všechen můj čas, každý pór mého těla je jen pro mé spoluobčany,“ prohlásil indický premiér po vítězných volbách v roce 2019. V zemi s tradicí domluvených sňatků a silné soudržnosti i širší rodiny je to paradox. Módí je nezadaný a podle listu The New York Times (NYT) mu tato image vychází.

Buduje si pověst člověka, který nepotřebuje spát víc než čtyři hodiny v kuse a v cestě k naplňování potřeb Indie ho nic nezastaví. Ani děti nebo manželka. Na nedávné návštěvě Spojených států ho Joe Biden přivítal prezident i s první dámou Jill, ta však tentokrát neměla souputnici.

Módí je přitom jen jedním ze zástupců nového fenoménu singl politiků, který v Indii sílí. V očích veřejnosti takoví činitelé jednak věnují sto procent svého času celé 1,4 miliardy indických občanů a jednak „nemají pro koho krást“. „Single osobnost se (v politice) nepovažuje za sobeckou. Naopak je někým, kdo učinil oběť. Vzhlíží se k němu jako k bohu či bohyni,“ vysvětluje novinář Ajoy Bose.

Bez manželky je třeba i předseda strany Indický národní kongres a vnuk bývalé premiérky Indiry Gándhíové Ráhul Gándhí, politička ze Západního Bengálska Mamata Banerdžíová, hlava státu Uttarpradéš Yogi Adityanath a další. Nejefektivnější je však z tohoto pohledu právě premiér Módí, míní komentátorka Neerja Čoudhuryová.

„Jeho tým tuto image vytesal velmi pozorně. Ať už je na schodech u letadla, na slavnostním otevření podjezdu či na sedačce v rychlovlaku, v záběru je vždy jen on. Politický vzkaz je: ‚Jsem tu pro vás. O všechno se postarám,“ dodává. Dvaasedmdesátiletý politik se přitom během dospívání měl ženit.

Domluvenému sňatku však utekl do hor a rozjímal, píše NYT s tím, že se z něj stal kazatel. A když se pak na přelomu milénia pokoušel o vstup do politiky, v jednom z dotazníků nechal otázku na rodinný stav nezodpovězenou. Až později řekl, že ženatý byl. Zřejmě s manželkou však nikdy nežil. Prý se vzdálil nejen od své rodiny, ale i od „radostí života“.

Zatímco podle NYT mnohé Indy inspiruje k single životu, sám Módí během své vlády občany čím dál více připravuje o demokracii. Svoboda slova a médií se ztrácí, na vzestupu je hinduistický nacionalismus namířený proti indickým muslimům a opozice čelí útokům.

Ačkoliv politika Západu – především ta americká – preferuje ideálně ženaté politiky a provdané političky se spořádaným rodinným životem, i zde se najde pár single výjimek. Například šéf polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski je známý svým osamělým životem jen s kočkou. Stálou choť nemá ani nizozemský premiér Mark Rutte. A nikdy se neprovdala ani první litevská prezidentka Dalia Grybauskaitė.