Desítky tisíc poutníků se chystají ponořit do posvátné řeky Gangy

16:01 , aktualizováno 16:01

V severoindickém státě Uttarpradéš začal svátek hinduistických poutníků. Od pondělí až do března se věřící pod dohledem duchovních vůdců budou nořit do vod posvátné řeky Gangy. Masy poutníků se dávají do pohybu každé tři roky. Jde o jedno z největších náboženských shromáždění na světě.