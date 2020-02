Zemřel bývalý egyptský prezident Husní Mubarak, bylo mu 91 let

12:05 , aktualizováno 12:33

Zemřel bývalý egyptský prezident Husní Mubarak. Bylo mu 91 let a v čele Egypta stál jako jeho čtvrtý prezident třicet let, do revolučního roku 2011. Mubarak ve funkci zažil studenou válku, řadu ozbrojených konfliktů i četná mírová jednání na Blízkém východě. Mubarak se podle egyptské státní televize nedávno podrobil chirurgickému zákroku.