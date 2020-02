V Egyptě pohřbívají exprezidenta Mubaraka. Byl hrdina, říká opatrně vláda

Přímý přenos 11:17 , aktualizováno 11:17

Egypt ve středu v Káhiře pořádá vojenský pohřeb pro prezidenta Husního Mubaraka, který zemřel 25. února ve věku 91 let. V čele země stál stál jako jeho čtvrtý prezident třicet let, do revolučního roku 2011, kdy byl svržen. Současný egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí vyhlásil třídenní smutek.