Oheň i ostrá střelba v Hongkongu. Policie postřelila 14letého chlapce

Protestující tentokrát vyjadřovali hlavně nespokojenost s rozhodnutím vlády zakázat zahalování obličeje, který podle tamních médií vstoupil v platnost o půlnoci, tedy v 18 hodin středoevropského času.



Policie potvrdila, že jeden z jejích příslušníků použil ostrou palbu, když ho ve čtvrti Yuen Long napadla velká skupina demonstrantů. Na policistu v civilu dvakrát hodili zápalnou láhev.

„Policista spadl na zem a vypálil, protože jeho život byl v ohrožení,“ uvedla policie v prohlášení.

Bezpečnostní složky zároveň odsoudily „demonstranty za napadání policistů a riskování životů ostatních“ a upozornily, že v případě nutnosti použijí odpovídající sílu k rozehnání davu a zatčení viníků.

Při incidentu, který se stal kolem deváté hodiny večer místního času, byl podle všeho postřelen 14letý chlapec, uvádí bez dalších informací hongkongský list. Mladík byl předán zdravotníkům a následně převezen do nemocnice.



A clip online shows a police officer being attacked by protesters. A petrol bomb was thrown at him and his shoes were briefly on fire. He dropped his gun as he got away.

As a protester tried to grab the gun, the officer rushed at him and kicked it aside.



Source: Online video pic.twitter.com/PnPavQiZp4