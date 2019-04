Tuny vody ze vzduchu by budově spíš uškodily, říká hasičský vyšetřovatel

Proč je pro hasiče komplikované požár katedrály uhasit?

Roli sehrálo to, v jakém stavu ten požár byl při příjezdu jednotek. Hořely tam krovy, šlo už o rozvinutý požár. Problémem je, že jde o historickou budovu, která má dřevěné krovy a je poměrně vysoká.

To znamená, že hasiči musí nasadit výškovou techniku. A katedrála Notre Dame má 70 metrů, tam vám prakticky nedosáhne ani výšková technika.

Dalším problémem je to, že je to v historické části města – nevím, jaké jsou tam nástupní plochy pro požární techniku, abyste tam vůbec dostala tolik techniky, kterou potřebujete.

Další problém jsou cesty - třeba se nedá jít dovnitř, protože hrozí zřícení apod.

Prezident Trump na Twitteru pařížským hasičům doporučil, aby k hašení využili letadel a vrtulníků. Proč tam hned neučinili?

Hašení vrtulníkem asi mohlo být účinné, ale to musí zhodnotit velitel zásahu. To on musí zvážit, jestli je vůbec šance se tam tím vrtulníkem dostat, jestli jsou vhodné podmínky pro takový zásah.

A jestliže má velitel zásahu uvnitř budovy své lidi, kteří hasí, tak tam nemůžete pustit vodu z vrtulníku. Takže skutečně záleží na okolnostech. Ale samozřejmě i tato možnost tady je.

Jsou i jiné důvody, proč k tomu hasiči nepřistoupili?

Kolem budovy nebo v její těsné blízkosti například nemusí být místo. Hasiči zde mohou mít požární techniku a své lidi. A když na to budou svrhávat několik litrů, tisíců litrů nebo tun vody, tak to může spíše uškodit.

Ale opravdu to záleží na podmínkách, které tam teď jsou. Věřím, že pokud by na to podmínky byly, velitel zásahu by si vrtulníky povolal.

Troufnete si odhadnout, jak dlouho budou pařížští hasiči ještě na uhašení katedrály pracovat?

To nedokážu odhadnout. Teď je to podle mě opravdu o tom, snažit se požár zastavit, aby se nedostal dál. Minimálně tam však hasiči budou ještě zítra.