Svět v šoku. Politici Francouze kvůli Notre-Dame utěšují i jim radí

Trump v naprosto bezprostřední reakci na Twitteru se pokusil navrhnout i co nejrychlejší řešení - aby se hasiči pokusili bojovat s ohněm ze vzduchu. „Je to strašné dívat se na masivní požár katedrály Notre-Dame v Paříži. Možná by mohly být k uhašení použity létající vodní cisterny. Je třeba jednat rychle,“ napsal šéf Bílého domu.

„Notre-Dame v Paříži je Notre-Dame celé Evropy,“ napsal na Twitteru Tusk. „Dnes jsme všichni s Paříží,“ dodal. Merkelová označila katedrálu známou také jako Chrám Matky Boží za „symbol Francie a naší evropské kultury“.

Šokovaný francouzský prezident Emmanuel Macron zrušil plánované živé vystoupení v televizi a jel přímo na místo neštěstí nebývalého významu. „Pařížskou Notre-Dame stravují plameny. Celý národ je v pohnutí. Myslím na všechny katolíky a Francouze. Cítím stejně jako všichni moji krajané dnes večer smutek, když vidím, jak tato naše součást hoří,“ uvedl na Twitteru.

Emmanuel Macron (Twitter) @EmmanuelMacron Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. odpovědětretweetoblíbit

„Je mi smutno, když vidím ty hrozivé záběry pařížské katedrály Notre-Dame, která je zahlcena plameny. Napsal jsem SMS prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, pro kterého je to stejná tragédie jako pro celý francouzský národ,“ napsal na Twitteru Andrej Babiš.



„A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, umí přispět na pomoc těm, na které zkoušky přicházejí,“ citoval na Twitteru z bible mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. „Buďme v modlitbách s Paříží,“ dodal. Následně na Twitteru doplnil, že zkáza Notre Dame pana prezidenta nesmírně zarmoutila.

Generální tajemnice UNESCO Audrey Azoulayová uvedla, že její světová kulturní organizace poskytne Francii pomoc, aby „zachránila a zrenovovala toto nedocenitelné dědictví“. UNESCO v Paříži sídlí.