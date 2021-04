GLOSA: Zelenající Německo, Borisovy mrtvoly a nástup generála Babičky

Stane se z Německa konečně země kvetoucích krajin, kterou po pádu Berlínské zdi sliboval (na východě tedy) Helmut Kohl? Budou po lukách, nad nimiž se bude klenout duha, skotačit zajíci a jiní šťastní živočichové? Další průzkumy tento týden označily za nejsilnější stranu Zelené, kteří by tak v zářijových spolkových volbách mohli ukončit dlouholetou dominanci CDU/CSU.



Zdá se, že ekologickou stranu ještě více nakoplo to, že jejím volebním lídrem se stala Annalena Baerbocková. Vášnivě už se tedy diskutuje, zda na podzim vznikne černo-zelená koalice CDU/CSU a Zelených po vzoru Rakouska, nebo spíše koalice semaforová (Zelení, SPD, FDP), jež funguje v Porýní-Falci. Bude zajímavé sledovat, jestli Zeleným jejich vzedmutí vydrží. Vzestupů a pádů popularity už za sebou mají několik, jistě se modlí, aby jim to zase něco nepokazilo, jako například debata o pedofilech ve straně před volbami v roce 2013.



Záležet bude mimo jiné právě na trvanlivosti efektu Baerbocková. Když například v roce 2017 převzal SPD Martin Schulz, pozvedl ji jen krátkodobě a oblibu si nezvýšil ani přiznáním, že v mládí byl rošťák a nasypal prací prášek do plaveckého bazénu. Čtyřicetiletá Baerbocková má ještě v záloze taky pár trumfů, když bude nejhůř, může během kampaně předvést své oblíbené skoky na trampolíně.

Němci budou mít jiného kancléře určitě, aby ale brzo neměli nového premiéra také v Británii. Na Borise Johnsona se valí jeden problém za druhým. Nejenže mu předhazují, že před časem řekl, že by raději viděl vršící se mrtvoly než další zas*aný lockdown, zároveň je tu ta nepříjemnost s financováním oprav bytu v Downing Street... To je tak, když si za poradce vyberete podivínského Dominika Cummingse, a on na vás pak práskne, co může.



„Ona kupuje zlatý tapety!“ stěžoval si prý také Johnson, jak se renovace prodražuje kvůli přáním jeho partnerky Carrie Symondsové. Ve věci už bylo zahájeno formální vyšetřování a nedostatečná se teď zdají slova na Borisovu obhajobu. „Vždyť mluvíme o muži, který málem sám zemřel, když nás vyváděl z krize,“ připomněl například konzervativní poslanec Charles Walker v narážce na to, že premiér skončil loni v dubnu s covidem na JIP. Dále by se dalo namítnout, že člověk, jenž má rád takovéto obrazy, přece nebude zlý. Škody na image jsou přesto značné. Tady už by nepomohla nejen trampolína, ale ani to, kdyby BoJo po čase opět plandal na zip line.

Aby toho rozruchu ve Spojeném království nebylo málo, svůj konec ke konci června oznámila premiérka Severního Irska Arlene Fosterová. Padesátiletá šéfka Demokratické unionistické strany (v jejímž čele skončí už na konci května) zamlada přežila při jízdě autobusem útok IRA, ale tlak, jemuž v poslední době čelila ve své partaji, už na ni byl příliš. Vyvolal jej především protokol o Severním Irsku v brexitové dohodě, který zavádí celní hranici mezi Ulsterem a zbytkem Británie, což se DUP, jež byla pro brexit, kupodivu úplně nelíbí. „Je to naprostý bordel,“ řekl zdroj BBC k situaci ve straně. Favoritem na uvolněný post je severoirský ministr zemědělství Edwin Poots, kreacionista, který věří, že Země je stará 6000 let.



Bordel (větší než obvykle) hrozí i ve Francii, kde vysloužilí generálové hrozí převratem. To v Čadu, který je ve francouzské zóně zájmu, už podle některých hlasů k převratu došlo. Minulý týden tam zemřel prezident Idriss Déby, jenž zemi vládl tři desítky let. Důležitý spojenec Francie podle armády zahynul – shodou okolností krátce po znovuzvolení – při návštěvě oblasti, kde jsou vedeny boje s protivládními rebely, což by se v některých jiných zemích z různých důvodů prostě stát nemohlo.

Débyho v úřadu nahradil jeho syn Mahamat, a to tak hbitě, až to bylo mnohým podezřelé. Mahamat, zvaný generál Kaka, což znamená generál „babička“ (podle osoby, jež ho vychovávala), má vést rok a půl do příštích voleb vojenskou radu, což opozice odmítá. V metropoli Ndjameně propukly protesty, při nichž zemřelo ve středu nejméně pět lidí.

Tady by mohla pomoci výzva podobná té, kterou tento týden v JAR zveřejnil Africký národní kongres. „Nezabíjejte se navzájem,“ vyzval své členy krátce předtím, než měl před soudem stanout jistý Lucky Mbuzi obviněný z vraždy svého politického soka Mduduziho Madikizely v provincii Východní Kapsko.