Příští německá kancléřka? Zelené povede do voleb Baerbocková

Německé Zelené povede do zářijových parlamentních voleb jako kancléřská kandidátka Annalena Baerbocková. Na tiskové konferenci to oznámil Robert Habeck, který spolu s Baerbockovou tvoří spolupředsednické duo ekologické strany. Zelení mají podle průzkumů velkou šanci sestavovat po volbách vládní koalici, což by znamenalo odchod současné vládní unie CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové do opozice.