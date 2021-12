Pedofil v královnině chatě. V USA odhalili dosud neviděné snímky Epsteina

Fotografie dvojice v lesní chatě, která leží na královnině panství nedaleko skotského zámku Balmoral, je součástí devatenácti snímků, které FBI získala v roce 2019 při razii v Epsteinově honosném sídle na Manhattanu.

Ačkoli podle žalobců není jasné, z jakého data snímek pochází, během soudního procesu, jenž odstartoval 29. listopadu, již dříve zaznělo, že princ Andrew dvojici na matčině panství hostil v roce 1999. Maxwellová se na snímku usmívá a má ruku položenou na jeho noze.

Královna byla v minulosti vyfotografována na stejném místě při obědě se svou sestřenicí. Andrewovo jméno při procesu zaznělo poprvé v minulém týdnu poté, co Epsteinův pilot Lawrence Visoski prohlásil, že se princ zúčastnil několika večírků na palubě finančníkova soukromého letadla.

Žena, která patřila k Epsteinově doprovodu, již dříve popsala, že princ Maxwellovou a finančníka v polovině roku 1999 přivítal na Balmoralu osobně. Jedna z Epsteinových obětí, Virginia Giuffreová, britského prince viní, že ji na přelomu tisíciletí nejméně třikrát donutil k sexu, přestože jí bylo jen sedmnáct let. Princ Andrew veškerá obvinění odmítá.

Na své nevině trvá i Maxwellová, která podle prokurátorů v letech 1994 až 2004 sehrála klíčovou roli při rekrutování a zneužívání nezletilých dívek v souvislosti s údajným Epsteinovým obchodováním se sexuálními službami.

Podle prokurátorů si opakovaně získávala důvěru dívek tím, že je brala do kina, kupovala jim dárky a mluvila s nimi o jejich intimním životě.

Byli spolupachatelé, tvrdí obžaloba

Obžaloba má celkem osm bodů, při odsuzujícím verdiktu v každém z nich by Maxwellová mohla dostat až 80 let odnětí svobody.

Zatímco obžaloba se podle webu The Telegraph snaží o dvojici vytvořit obrázek zamilovaného páru, obhajoba vztah líčí v rovině zaměstnanec – šéf. „Máme důkazy, že měli po dlouhou dobu blízký vztah. Byli spolupachatelé,“ řekla u úterního stání prokurátorka Lara Pomerantzová.

Na většině snímků, které americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo, se Epstein dívá přímo do objektivu, zatímco Maxwellová se k němu tiskne.

Série nabízí vhled do jejich stylu života, jenž mimo jiné zahrnoval různé exotické dovolené, opalování na jachtách nebo vychutnávání jídla a drinků. Na jedné z fotek obnažená Maxwellová masíruje Epsteinovi nohy na palubě jeho letadla přezdívaného Lolita Express.

Na dalších záběrech pak Maxwellová, která je dcerou zesnulého mediálního magnáta Roberta Maxwella, sedí naproti francouzskému módnímu agentovi Jean-Lucu Brunelovi, jenž v Paříži čelí obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení nezletilých. Na dalších snímcích pak dnes devětapadesátiletá žena Epsteina líbá či objímá.

Ve středu před soudem vystoupil další finančníkův pilot, David Rodgers. „Zpočátku měli intimní vztah, ale během let 1994 až 2004 už spolu romanticky zapletení nebyli,“ řekl o dvojici Rodgers, jenž pro Epsteina pracoval třicet let. Maxwellová se s Epsteinem poznala v průběhu roku 1991.

Maxwellová mě osahávala, uvedla jedna z obětí

Jedna z Epsteinových obětí, o které média píší jako o Carolyn, při úterním slyšení popsala, že jí bylo čtrnáct let, když ji Maxwellová v jednom z Epsteinových neblaze proslulých „masážních pokojů“, jež měl v rezidencích v New Yorku, Palm Beach či v Novém Mexiku, osahávala.

„Když jsem byla nahá, dotýkala se mých prsou a hýždí a říkala, že mám pro pana Epsteina skvělé tělo,“ popsala obtěžování podle listu The Guardian Carolyn, která tvrdí, že ji s Maxwellovou počátkem roku 2000 seznámila Giuffreová.

„Virginia se mě zeptala, jestli si chci vydělat peníze, a řekla mi, že půjdeme do domu na Palm Beach namasírovat jejího přítele,“ uvedla Carolyn s tím, že Giuffreové bylo tehdy osmnáct let. Když ale dorazily na místo, Giuffreová se údajně svlékla, a to samé nakázala i čtrnáctileté dívce.

„Potom přišel Epstein, lehl si na lehátko hlavou dolů a nechal se masírovat. Poté se přetočil a přímo přede mnou měl s Giuffreovou sex. Poté mi zaplatili 300 dolarů a vzali si mé číslo,“ řekla u soudu.

Dívka souhlasila, že se s Epsteinem bude scházet dál, neboť potřebovala peníze. Během následujících čtyř let se s ním údajně setkala více než stokrát. Finančník před ní zpočátku masturboval, později s ní měl sex.

Maxwellová, která od loňského července pobývá ve věznici v New Yorku, si dlouhodobě stěžuje na špatné zacházení. Svou celu označila za „živoucí peklo“. Její právníci tvrdí, že je pod invazivním dohledem stráží „připomínajícím filmové scény při zadržení Hannibala Lectera“ a nedostává pořádně najíst.

Newyorský finančník Epstein byl už v roce 2008 odsouzen za nabízení sexuálních služeb, avšak odpykal si pouze třináctiměsíční trest, při kterém mohl ve dne pracovat a ve věznici jen přespávat. Později jej úřady obvinily z toho, že mezi roky 2002 a 2005 platil za sex desítkám mladistvých dívek, Epstein ale měsíc po zatčení v cele spáchal sebevraždu.