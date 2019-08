Finančník Epstein obviněný ze zneužívání nezletilých spáchal sebevraždu

Jeffrey Epstein už se v červenci pravděpodobně o sebevraždu pokusil. Vyšetřovatelé se podle deníku New York Post domnívali, že si mohl zranění na krku způsobit záměrně, aby se dostal z vazby, kterou mu soud nedovolil na kauci opustit.



Podle amerických médií byl původ zranění jasný. Dva anonymní zdroje potvrdily newyorské stanici NBC News 4, že zranění si Epstein způsobil sám, další zdroj však uvedl, že není možné vyloučit, že mu je nezpůsobil jiný vězeň.

Epstein se zabil den poté, co v New Yorku vyšly dokumenty, které potvrzovaly rozsah jeho zneužívání mladých dívek a žen v Palm Beach v New Yorku a na Panenských ostrovech, kde měl svá sídla.



Po incidentu byl Epstein pod dohledem a zatím není jasné, jak sebevraždu spáchal.