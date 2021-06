Soudce oznámí výši Chauvinova trestu za vraždu Floyda, hrozí mu 40 let

Soudce Peter Cahill se k věci vysloví po 13:30 místního času (20:30 SELČ). Završí se tak jeden z nejostřeji sledovaných procesů v USA z posledních dekád, který začal výběrem poroty v první polovině března.

Agentura AP od pátečního jednání očekává krátká vystoupení právníků na obou stranách, promluvit pak mohou i další zúčastnění včetně Chauvina, zatím ale není jasné, zda se tak stane.

Prokuratura na začátku měsíce pro bývalého policistu navrhla 30 let vězení, a to kvůli „dopadům, jaké Chauvinovo chování mělo na oběť samotnou, její rodinu i celou komunitu“.

Soudce Cahill uznal, že smrt Floyda loni v květnu provázely přitěžující okolnosti, což by mohlo mít za výsledek trest nad rozmezím od necelých 11 do 15 let, které by se jinak podle státních doporučení na Chauvina jakožto dosud netrestaného jedince vztahovalo.

Podle Cahilla někdejší policista zneužil pozici moci, k Floydovi se choval mimořádně krutě, navíc byly mezi svědky jeho jednání děti.

Za zákrok proti neozbrojenému černochovi byl v dubnu Chauvin uznán vinným ze dvou různě závažných obvinění z vraždy a také ze zabití.

AP podotýká, že ať už mu bude vyměřen jakýkoli trest, může při dobrém chování počítat s podmínečným propuštěním po odpykání dvou třetin, což je v Minnesotě obvyklý postup.