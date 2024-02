Ve Francii nastupuje politické mládí, kandidátky do eurovoleb vedou třicátníci

Také ostatní strany povedou do voleb o deset či 20 let mladší politici než před pěti lety, píše agentura AFP.

Nejoblíbenějším francouzským politikem se tento týden stal novopečený premiér Attal, ukázal průzkum institutu Odoxa. S oblibou kolem 44 procent Attal sesadil z čela žebříčku bývalého premiéra Édouarda Philippa, který sondážím vévodil několik let.

Na čtvrtém místě je s 33 procenty šéf krajně pravicové strany RN Bardella. Jeho preference stále strmě stoupají a již se blíží 37 procentům Le Penové, píše server La Dépeche.

Na své mládí Attal poukázal v programovém prohlášení vlády, když poslancům hned na úvod připomněl, že se narodil v roce 1989. Dodal, že je to přesně 200 let od Velké francouzské revoluce. Číslo však způsobilo výbuch smíchu i potlesk v Senátu, kde Attalův projev četl jeho ministr hospodářství Bruno Le Maire, jehož šediny prozrazují o dvě dekády více zkušeností. Průměrný věk francouzských poslanců je 49 let, vyplývá ze stránek parlamentu.

Attalův příchod do Matignonského paláce je všeobecně vnímán jako snaha prezidenta Emmanuela Macrona získat přízeň mladých voličů a sebrat hlasy Bardellovi a RN. Podle lednového průzkumu OpinionWay-Vae Solis pro deník Les Échos má v červnu 27 procent dotazovaných v úmyslu volit právě RN.

Macronův blok za nimi zaostává o sedm procentních bodů a náskok krajní pravice se mu nedaří stáhnout, píší Les Échos. Francouzi budou své zástupce do Evropského parlamentu vybírat v neděli 9. června, v Česku se bude volit 7. a 8. června.

Volby jako příležitost ukázat nové tváře

Také lídři kandidátek ostatních francouzských stran jsou mladší, než byli ti ve volbách v roce 2019. Ekologové vsadili na 36letou Marie Toussaintovou. Levicovou Nepodrobenou Francii (LFI) povede 34letá europoslankyně Manon Aubryová, Republikány (LR) o čtyři roky starší François-Xavier Bellamy, který zasedá v EP od roku 2019. Nejstarším lídrem do eurovoleb je tak 44letý socialistický europoslanec Raphaël Glucksmann.

„Evropské volby jsou příležitostí pro nové tváře, protože tato kampaň více než jiné volby klade otázku: v jaké Evropě chceme žít v příštích 20, 30 nebo 40 letech?“ vysvětlil agentuře AFP 27letý komunistický kandidát Léon Deffontaines.

Dodává, že raději diskutuje o politice se svými vrstevníky než se starší generací, protože debata je podle něj inovativnější a jde více k jádru věci. Svůj nízký věk, který byl dříve spíše přítěží, dnes někdejší lídr Mladých komunistů považuje spíše za výhodu.

Paradoxně to byl ale 72letý levicový veterán Jen-Luc Mélenchon, který před dvěma lety před prezidentskými volbami vyburcoval francouzskou mládež k zájmu o politiku. Nezaujal sice svým věkem, ale důrazem na ochranu životního prostředí, což přitáhlo mladou generaci voličů.