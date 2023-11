Metan už není slepým místem klimatické strategie, v Unii dohodli první pravidla

V případě potvrzení předběžné dohody by se nařízení vztahovalo na dodavatele ropy, plynu a uhlí včetně firem dovážejících suroviny do unie.

Nařízení je součástí strategie Fit for 55, která má EU nasměrovat k 55procentnímu snížení uhlíkových emisí do konce dekády oproti roku 1990.

Proti uvolňování metanu do ovzduší chce unie bojovat skrze povinné kontroly a hlášení pro zpracovatele fosilních paliv. Různé povinnosti se v tomto směru budou zavádět během čtyř let po vstupu nařízení v platnost a součástí plánu jsou také požadavky na opatření zmírňující produkci daného skleníkového plynu, uvádí tisková zpráva Rady EU. Na dovozce fosilních paliv by se povinnost monitorovat emise vztahovala od začátku roku 2027.

„Máme dohodu na první regulaci metanu v EU... Metan byl slepým místem naší klimatické strategie. Teď už jím není,“ uvedl nad ránem na sociální síti X předseda výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí Pascal Canfin.

Španělské předsednictví v radě EU připomenulo, že metan je druhým nejvýraznějším faktorem při oteplování klimatu hned po oxidu uhličitém. „Snížení metanových emisí nám pomůže dosáhnout klimatických cílů EU,“ uvádí v tiskové zprávě španělská ministryně životního prostředí Teresa Riberaová.

Aby nový systém vstoupit v platnost, musí ještě výsledek vyjednávání schválit Evropský parlament i ministři členských států unie.