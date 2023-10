Styďte se, křičeli ekoaktivisté v maskách zvířat na cestující z luxusní lodi

Organizátoři protestu podle agentury AFP vyzvali demonstranty, aby se zamaskovali, řekla pětadvacetiletá žena v převleku za lední medvědici. Vysvětlila, že jde o protest proti tomu, že „luxusní výletní lodě tráví čas plavbami od pólu k pólu, aby se věnovaly turistice poslední příležitosti: vidět poslední tučňáky, poslední medvědy lední, poslední ledovce“.

„Je to neslušné,“ míní. Proto přišla na demonstraci na podporu polární fauny, „která trpí důsledky změn klimatu a všemi důsledky našeho způsobu života“.

Loď World Traveller s kapacitou necelých 200 cestujících se zastavila v Douarnenez v rámci desetidenní plavby z Dublinu do Lisabonu, nabízené za ceny od sahající od 8499 dolarů (asi 196 209 Kč) po 13 999 dolarů (asi 323 183 Kč) za jedno místo.

Tato 126 metrů dlouhá loď by v listopadu měla vyplout na desetidenní plavbu do Antarktidy za ceny od 16 499 dolarů (asi 381 000 Kč) do 26 799 dolarů (asi 619 000 Kč).

Demonstranti se oháněli transparenty s nápisy „Stop Cruiseshit“ či „Snes svou polární hanbu“. „Nejste tu vítáni, nepotřebujeme vaše peníze,“ křičel na vyloďující se výletníky jeden z demonstrantů, kterým kordón četníků bránil přiblížit se k přístavišti. „Tento průmysl prostě odsuzujeme, nemá tu místo. Toto odvětví nepotřebujeme,“ prohlásila šestačtyřicetiletá demonstrantka. „Biodiverzita je důležitá, a tak říkáme zastavte tuto krátkozrakou vizi a taky zastavte toto pokrytectví,“ dodala.

Bretaňský přístav je pokládán za „rudé město“ od doby, kdy zdejší radnici jako jednu z prvních ve Francii ovládli komunisté. V roce 1924 se tam odehrála dlouhá stávka dělníků z továrny na sardinky - a jejich hymna hlásala: „Nazdar, šťastní bohatí lidé, tito chudí lidé v hadrech jsou ti, na kterých vyděláváte své miliony!“

Americký turista Eric Scott (49) s kloboukem a v havajské košili nevypadal z hlučného uvítání nijak zvlášť rozrušeně. „Byla to užitečná vzdělávací zkušenost,“ řekl AFP Scott, který působí jako poradce pro vzdělávání v Seattlu. „Jedním z důvodů, proč cestujeme, je dozvědět se názory z jiných míst,“ dodal.

Scott tvrdil, že „chápe“ motivaci demonstrantů, kteří „argumentují odpovědností za životní prostředí“. „Má to znamenat žádné výlety lodí? Nevím,“ připustil.

Pořadatel plavby, společnost Atlas Ocean Voyages z Floridy, na svém webu ujišťuje, že její „intimní jachty“ spotřebují „pouze pětinu paliva“ oproti tradičním výletním lodím, čímž klesá dopad na životní prostředí.

Odvětví výletních lodí je předmětem rostoucí nespokojenosti od Bretaně po Azurové pobřeží s nárůstem petic a demonstrací. Podle studie nevládní organizace Transport and Environment výletní lodě plující v evropských vodách v roce 2022 vyprodukovaly více než osm milionů tun CO2, což odpovídá 50 tisícům letů z Paříže do New Yorku, dodala AFP.