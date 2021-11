Luxus jen pro bohaté. Lufthansa plánuje letadlo s posilovnou i taneční plochou

Cílem akce bylo přilákat VIP cestovatele. Navzdory tomu, že letecký průmysl patří mezi nejvíce zasažené pandemií, poptávka ze strany bohatých VIP cestovatelů nevykazuje žádné známky poklesu.

Lufthansa chce nabídnout soukromý tryskáč, který poskytuje stejný zážitek jako superjachta, vezme majitele kamkoli a kdykoli a zároveň poskytne pohodlí pětihvězdičkového hotelu, píše CNN.

Na Airshow předvedla společnost svůj koncept kabiny „Explorer“ pro Airbus A330, který zahrnuje zatahovací sluneční terasu, která se otevírá pouze při zaparkování, čtyři dvoulůžkové pokoje, posilovnu a garáž.

„Přišli jsme s nápadem ukázat letadlo, které je jako létající hotel, aby hosté, kteří si letadlo pronajímají, mohli za dva týdny podniknout cestu kolem světa,“ řekl Wieland Timm, vedoucí prodeje v Lufthansa Technik. Dodal, že v porovnání se superjachtou se jedná o rychlejší a luxusnější cestování, což cestujícím umožní navštívit různé kouty světa během několika hodin.

Takové cestování však není zadarmo. Lufthansa Technik odhaduje, že umístění speciální kabiny do Airbusu A330 by stálo 100 milionů eur (2,5 miliardy korun), navíc k ceně letadla, která se obvykle pohybuje kolem 230 milionů dolarů. „Je to velmi velká investice,“ uvedl Timm.

Trochu dostupnější variantu „létajícího hotelu“ představila realitní skupina FIVE, která sídlí v Dubaji. Do roku 2023 plánuje jedno z letadel doplnit o jídelní stoly pro osm cestujících a o kuchyň, kde se budou připravovat gurmánská jídla z nejlepších dubajských restaurací. Na palubě vystoupí také DJ a pro cestovatele nebude chybět ani velké apartmá.

Během pětidenní akce, kterou navštívilo přes 100 tisíc lidí, byly oznámeny obchody v hodnotě více než 78 miliard dolarů. „Dubajská Airshow byla opravdu tím ústředním bodem, na který všichni v tomto odvětví čekali,“ radoval se jeden z organizátorů Timothy Hawes.