Hledá se schopný „kasař“. Firma našla obří trezor, ale nemá od něj klíče

Obsah letitého trezoru musí zůstat nepoškozený, zdůraznil mluvčí podniku Stefan Zach. EVN podle něj doufá, že se najde někdo, kdo bude schopný trezor otevřít dříve, „než na něj vytáhneme s těžkými zbraněmi“.

Na zadní straně trezoru není žádné výrobní číslo, tudíž výrobce nemůže vyrobit náhradní klíč. „Byla by škoda přijít o tento krásný historický kousek,“ sdělil.

Od té doby, co inzerát dal na internet, se mu telefonáty jen hrnou. „Mnoho lidí věří, že mají pro zamčený trezor řešení. Co je uvnitř, to zůstává záhadou,“ uvedl Zach. Nepředpokládá však, že by se jednalo o něco cenného. Odměnu by měl podle jeho slov dostat i ten, komu se podaří trezor bez poškození otevřít.

Trezor objevil v nepoužívané uhelné elektrárně Peisching u Neunkirchenu, která je od konce 80. let mimo provoz. „Prošli jsme staré prostory, ale skoro nic v nich nebylo. Vypadá to tam jak ve strašidelném zámku. Trezor jsem objevil za dřevěnými dveřmi,“ dodal Zach.

Do roku 1987 se v elektrárně jižně od Vídně vyráběla elektřina z uhlí, plynu a ropy. Nyní areál slouží jako skladiště kulatiny, podle EVN je zde uloženo až pět procent roční spotřeby tohoto dřeva v Rakousku. Krátkodobě se zde uskladňuje také dřevo vzniklé při odklízení polomů či lesů napadených kůrovcem.