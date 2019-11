Drážďanskou klenotnici vykradli čtyři lidé, konkrétní stopy policie nemá

Na základě videozáběrů policisté zjistili, že krádeže se zúčastnili čtyři lidé. Dva z nich pronikli přes zamřížované okno do Rezidenčního zámku, kde jsou sbírky vystaveny, a sekyrou rozbili vitrínu, odkud si odnesli šperky.

Škodu policie odhadla na v přepočtu 25,5 miliardy korun. Muzeum uvedlo, že ukradené předměty mají díky jedinečnosti a historickému odkazu pro německou spolkovou zemi Sasko nevyčíslitelnou cenu.



Co přesně zloději odnesli, zatím není jasné, protože zaměstnanci muzea na místo činu kvůli důkladnému hledání stop nemohli. Z asi stovky předmětů, které ve vitríně byly, chybí jedenáct hlavních kusů a také části dvou dalších objektů. Neúplný je rovněž soubor knoflíků, uvedlo muzeum.

Za největší ztráty muzeum označilo kord, polský Řád bílé orlice, ozdobu klobouku a přezky bot z diamantové série z 18. století. Z briliantového souboru chybí nárameník, další náprsní polský Řád bílé orlice a ozdoba klobouku, ukradena byla rovněž velká náprsní brož královny Amálie Augusty s více než 600 brilianty a také část jejího náhrdelníku.

Rezidenční zámek se ve středu poprvé od krádeže otevřel veřejnosti. Klenotnice Grünes Gewölbe ale zůstává uzavřená, neboť tam stále pracují kriminalističtí technici.

VIDEO: Bezpečnostní kamery zachytily lupiče v drážďanské klenotnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ředitel muzea Dirk Syndram v úterním rozhovoru s deníkem Sächsische Zeitung řekl, že byl zaskočen, jak rychle zloději překonali bezpečnostní sklo ve vitríně. Dodavatel podle něj nezajistil to, co slíbil. „Předpokládali jsme, že by člověk musel do skla bít sekyrou čtvrt hodiny, aby ho poškodil,“ řekl. Ve skutečnosti stačilo v pondělí zlodějům několik sekund.

Uwe Reier z jisté saské firmy, která nabízí i bezpečnostní skla do vitrín, Syndramův výrok mírnil. Vysvětlil, že v muzeích používaná skla spadají do třídy, která brání proražení při nárazu. Opakované údery sekyrou vydržet podle něj nemohou. O kategorii výše pak stojí skla, která podle normy odolají i desítkám úderů sekyrou.

Bezpečnostní kamery zachytily lupiče v drážďanské klenotnici: