Poprvé v řadě s opilci a zločinci. Trump může svou policejní fotku dobře využít

„Poprvé v historii Spojených států vidíme exprezidenta USA v pozici, která přísluší spíš drogovým dealerům, opilým řidičům nebo zločincům. Atributy moci jsou pro tuto chvíli pryč,“ napsala agentura AP.

Americký exprezident Donald Trump se ve čtvrtek v noci vydal úřadům ve státě Georgia, kde čelí obvinění z nelegálních zásahů do posledních prezidentských voleb. Šerifova kancelář v okrese Fulton pořídila fotografii 77letého politika jako každého jiného čerstvě zatčeného. Trump na ní stojí před nevýrazným šedým pozadím, a jeho oči se střetávají s objektivem. Politik na sobě má modrý oblek, bílou košili a červenou kravatu.

Spolu s Trumpem je obžalovaných i dalších 18 lidí, jak ale zahraniční agentury upozorňují, jediný Trump má na fotografii vzdorovitý pohled, jako by se díval na svou „nemesis“. Naproti tomu ostatní obvinění se na fotografiích usmívají, „jako by pózovali do ročenky“.

Marty Kaplan, profesor na Annenbergově škole komunikace Jihokalifornské univerzity, pro AP uvedl, že Trumpův snímek se „navždy stane součástí ikonografie života této americké éry“. Američanům se sice podobný pohled na exprezidenta již naskytl, kupříkladu v newyorské soudní síni, fotografie s pořadovým číslem P01135809 je však jiná. Odborníci se shodují, že má mimořádný emocionální a kulturní náboj.

Trump sice čelí již čtvrté obžalobě, je to ovšem poprvé, co pózuje na „mugshot“, tedy na identifikační fotografii podezřelého nebo zločince. Takový snímek je niterným obrazem systému trestního práva. Pro člověka symbolizuje ztracenou svobodu a připomíná mu jeden z nejhorších dnů v jeho životě. Nikdy si ji nedá do fotoalba. Pokud to tedy není právě Trump. Ten se s ní potřeboval natolik pochlubit, že po dlouhé odmlce vstoupil i na sociální síť X.

AP uvádí, že to musí být obzvlášť neznámá situace pro muže, který se narodil do privilegovaného prostředí, a který je známý tím, že rád vládne, velmi dbá na svou image a vyšvihl se do pozice jednoho z nejmocnějších mužů světa.

„Slova jsou bledá ve srovnání s obrazy,“ doplnil Kaplan, a dodal, že při pohledu na Trumpův ‚mugshot‘ všechno mizí. „Podíváte se na fotografii, a řeknete si, že ten člověk je podvodník. Je to moment, kdy se člověk stydí,“ dodal Kaplan.

Využije Trump okamžiku?

„Ve čtvrtek pojedu do Atlanty v Georgii, kde budu ZATČEN,“ napsal Trump již na začátku týdne na své sociální síti Truth Social. Dobře byl obeznámen s fakty – aby mohl být stíhán na svobodě, musel zaplatit kauci ve výši 200 tisíc dolarů (4,4 milionu Kč), pod podmínkou, že se nebude snažit ovlivňovat svědky.

Je tedy nepravděpodobné, že by Trump považoval fotografii z policejní kamery za moment hanby. Naopak. Podle některých mu ve skutečnosti skvěle sedí do promyšlené kampaně, která ostatně sklízí další a další úspěchy pokaždé, když je Trump obviněn.

A podle zahraničních zdrojů i s „mugshotem“ kampaň velmi dobře počítala. Za 36 dolarů si totiž již před Trumpovým příletem do Georgie mohl kdokoli koupit tričko s falešnou Trumpovou fotografií a nápisem „nevinen“. Na internetu je možné zakoupit i další desítky podobných předmětů. A nyní má jeho tým něco skutečného, s čím může operovat.

Ostatně již během několika minut po zveřejnění se snímek objevil na internetu s komentářem „Mimořádná zpráva, ‚mugshot‘ je tady.“ Stejná věta stojí i v předmětu nejnovějšího e-mailu kampaně pro získávání finančních prostředků. Kampaň inzeruje právě ona připravená trička. „Tento ‚mugshot‘ se navždy zapíše do historie jako symbol amerického vzdoru proti tyranii,“ hlásá popisek produktu.

April Ajoy @aprilajoyr Selling shirts already 🫠

And it's a picture of Trump literally surrendering. https://t.co/dH4pZp2AFN oblíbit odpovědět

Trumpova policejní fotka se navíc ihned v pátek stala populární a má své hlasité podporovatele i mezi politickými osobnostmi. Republikánka Marjorie Taylorová Greeneová na platformě X, dříve známé jako Twitter, zveřejnila místo Trumpova obličeje ten svůj.

„Stojím po boku prezidenta Trumpa proti ‚komoušovi‘ Fani Willisovi, který není ničím jiným než politickým nájemným vrahem, který má za úkol zlikvidovat Bidenova nejvyššího politického oponenta,“ připsala. Donald Trump tak k pátku čelí už 91 bodům obžaloby, a je otázkou, zda je zvrátí ve svůj prospěch.