V USA už od roku 1979 neonemocněl nikdo dětskou obrnou, kterou by se nakazil doma v Americe, v roce 1994 byla země prohlášena za zbavenou obrny. Jenže teď... Ochrnul kvůli ní mladý muž ze státu New York, který v cizině nebyl. To znamená, že tahle krutá nemoc, která by v USA měla být dávno vymýcena, je zpátky.