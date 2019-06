Saúdové hrozí popravit chlapce, který v 10 letech protestoval proti vládě

Osmnáctiletý Murtadža strávil v centru pro mladistvé delikventy téměř třetinu svého života, Saúdská justice ale hrozí ještě přitvrdit. Při soudním přelíčení v srpnu minulého roku pro něj saúdský veřejný žalobce žádal trest smrti, uvedla v sobotu Al-Džazíra.



Chlapec čelí sérii obvinění, která čítají účast na protivládních protestech, přítomnost na pohřbu svého bratra, kterého při demonstracích zabila policie, a připojení se k údajné „teroristické organizaci“, tedy skupině, která při protestech házela molotovovy koktejly na policejní stanice a střílela na bezpečnostní složky.

Podle reportáže CNN z tohoto týdne pochází Murtadža z šíitské rodiny, jejíž členové se často účastnili demonstrací za lidská práva a proti diskriminaci šíitské menšiny sunnitskou vládou.

Murtadža se ve svých deseti letech zapojil do demonstrací v rámci takzvaného arabského jara, jak jsou nazývány protivládní manifestace na Blízkém východě a v severní Africe, které se hromadně spustily v letech 2010 a 2011. Spolu s podobně starými dětmi tehdy Murtadža uspořádal vlastní mírovou demonstraci, při které malí chlapci na kolech projížděli ulicemi Rijádu.

Podle Amnesty International hocha zatkli v roce 2014, když se svojí rodinou cestoval do Bahrainu, a umístěn do detenčního zařízení pro mládež. Tam byl údajně bitím a zastrašováním nucen k tomu, aby se přiznal k trestným činům. Až do loňského léta, kdy se konalo první soudní stání, k němu podle organizace nesměli právníci.

„Saúdskoarabské úřady drží mrazivý rekord v používání trestu smrti k zastrašování politických odpůrců a k trestání protivládních demonstrantů, včetně dětí, ze šíitské menšiny,“ uvedla Lynn Maaloufová z Amnesty International.

Kritiku lidskoprávních organizací a OSN si Rijád vysloužil například také letos v dubnu, kdy popravil 37 lidí za násilí při protivládních demonstracích. Většina z popravených byli šíité. Podle saúdskoarabské tiskové agentury SPA byla v této zemi od začátku letošního roku popravena stovka lidí. Loni popravily tamní úřady podle 149 osob.

Saúdská Arábie má přibližně 33 milionů obyvatel, z nichž asi 15 procent jsou šíitští muslimové. Ti si dlouhodobě stěžují na diskriminaci ze strany režimu, jehož vedení vyznává striktní vahhábitskou podobu sunnitského islámu.