Na americkém čtvrťáku se poprvé objevila černoška, slavná básnířka Angelouová

Na minci je básnířka zobrazena s rozpřaženou náručí, za ní je letící pták a vycházející slunce. Scéna je podle ministerstva „inspirována její poezií a symbolizuje způsob života, jaký vedla“. Na líci mince je tradičně busta George Washingtona, prvního amerického prezidenta.

Ministerstvo plánuje v příštích letech vydat čtvrťáky s podobiznami dalších 20 žen, které sehrály důležitou roli v historii Spojených států. Ještě letos vyjde čtvrťák se Sally Rideovou, první astronautkou, Wilmou Mankillerovou, první šéfkou kmene Čerokíů, či Annou May Wongovou, která je považována za první filmovou hvězdu v Hollywoodu s čínskými kořeny.

„Pokaždé, když měníme podobu naší měny, máme šanci sdělit něco o naší zemi - čeho si ceníme a jak jsme jako společnost pokročili,“ uvedla tento týden ministryně financí Janet Yellenová, která je první ženou v tomto úřadě v historii USA.

Angelouová byla první černoškou, která napsala báseň pro prezidentskou inauguraci, kterou na ceremoniálu i přečetla. Stalo se tak v roce 1993 při prvním uvedení do úřadu demokrata Billa Clintona.

Slávu si získala na konci 60. let, kdy vyšla její autobiografie I Know Why the Caged Bird Sings (Vím, proč ptáček v kleci zpívá), kde popisuje svoje dětství na rasově segregovaném Jihu USA.

Za svůj život získala řadu čestných doktorátů a napsala přes 30 bestsellerů. V roce 2010 jí tehdejší prezident Barack Obama udělil nejvyšší civilní ocenění americké vlády, prezidentskou medaili svobody. Angelouová zemřela v roce 2014 v 86 letech.

V USA rovněž nadále pokračuje snaha o nahrazení podobizny Andrewa Jacksona, prezidenta z let 1829 až 1837, na dvacetidolarové bankovce za černošskou bojovnici za zrušení otroctví Harriet Tubmanovou. Zastánci prosazují výměnu kvůli tomu, že Jackson vlastnil otroky, a to i za svého pobytu v Bílém domě. Nesl rovněž velkou zodpovědnost za nucený odsun desetitisíců původních obyvatel z oblasti dnešní Floridy, při němž mnoho lidí zahynulo.

S iniciativou na výměnu přišel v roce 2014 Obama, jeho nástupce, republikán Donald Trump, však plány pozastavil. Vláda současného prezidenta Joea Bidena nicméně již dříve uvedla, že se bude snažit dostat Tubmanovou na bankovku co nejdříve.