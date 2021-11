Ve světě podle mužů se mnohé ničí. Musí nastoupit ženy, zní na klimasummitu

„Svět tak, jak jej muži navrhli, ničí mnohé. Svět by měl začít myslet jako ženy. Kdyby ho navrhovala žena, skončilo by násilí na ženách a dětech,“ prohlásila Angelica Ponceová, ředitelka bolivijské organizace Plurinational Authority for Mother Earth.

Delegáti na klimatické konferenci se mimo jiné slyšeli, že klimatická krize neskončí, dokud se nezlepší postavení žen ve světě. Právě ty navíc důsledky globálního oteplování trpí nejvíc.

Ženy a dívky jsou totiž v průměru chudší, méně vzdělané a více závislé na domácím zemědělství. A každá přívalová bouře nebo nekončící sucho je tak více postihne. Třeba i tím, že je pak rodiče spíš provdají v dětském věku.

Podle zprávy OSN z roku 2017 je mezi těmi, které změny klimatu vyhnaly z jejich domovů, až 80 procent žen. „Na druhou stranu jsou ženy mocnými nositeli změny a čím dál více přispívají k udržitelnému rozvoji, navzdory existujícím strukturálním a sociokulturním bariérám,“ dodávala tehdy zpráva.

Neúměrné břemeno, které ženy na svých bedrech nesou, pak v Glasgow připomněl i švédský ministr mezinárodního rozvoje Per Olsson Fridh. „Bez genderové perspektivy přijdeme o cenné znalosti nutné pro přechod k udržitelnému rozvoji. Feministický přístup je jednoduše jedinou chytrou věcí, která se dá udělat,“ míní.

„Chceme se podílet na moci a spolurozhodovat i na mezinárodní úrovni, abychom dokončili boj za klimatickou spravedlnost. Coby domorodé ženy na svém území den za dnem žijeme krutou realitu změn klimatu,“ říká Ponceová. Na rovnoprávnost žen v úterý apelovaly i další účastnice COP 26.

Třeba skotská premiérka Nicola Sturgeonová. „Když se sem minulý týden sjeli světoví lídři, bylo jich asi sto dvacet nebo tak nějak, jen naprostá menšina z nich byly ženy. To se musí změnit a musí se to změnit rychle. Není pochyb o tom, že je nutné zajistit, aby se klimatická změna stala feministickým tématem. Ale ženy neprosí o podporu. Žádáme rovnoprávnost,“ uvedla podle listu The Guardian.

Britský ministr Alok Sharma, který dostal klimatický summit na starost, pak pronesl, že „ze svých snah zkrotit klimatickou změnu víme, že je efektivnější, když do srdce těchto snah postavíme ženy a dívky“.

Dodal, že kvůli nevlídnému klimatu přijde jen letos o přístup ke vzdělání na čtyři miliony dívek z nízkopříjmových rodin. A pokud to tak půjde dál, každý rok školu nedokončí na 12,5 milionu dívek z celého světa.



Některé země jako třeba Kanada nebo Německo už tak počítají s programy na emancipaci žen v rámci svých plánů na boj s globálním oteplováním. „Kdybych vládla světu, investovala bych do vzdělání žen. Když ženy uspějí, uspěje i svět,“ řekla ve svém projevu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.