Nepotřebujeme sliby, řekla Greta. V Glasgow demonstrovaly tisíce lidí za klima

Účastníci páteční demonstrace volají po „systémových změnách“ a klimatické spravedlnosti, zejména pro chudší státy. Na transparentech jsou k vidění slogany jako „Kapitalismus zabíjí planetu“, „Jednejte ihned!“ či „Dinosauři si také mysleli, že jim zbývá čas“, píše agentura DPA. Švédská aktivistka Greta Thunbergová v projevu po pochodu městem označila klimatickou konferenci za neúspěšnou a poznamenala, že světoví lídři usilují o zachování stávajícího pořádku. Dodala, že mladí lidé nestojí o prázdné sliby.



„Nepotřebujeme další prázdné sliby.“ Greta Thunbergová aktivistka

„Lídři nic nedělají,“ poznamenala Thunbergová, která stojí za zrodem pátečních pochodů za ochranu klimatu Fridays for Future. „Zdá se, že jejich hlavním cílem je pokračovat v boji za status quo,“ varovala. Konferenci COP26 přitom označila za neúspěšnou, „cvičení ve vztazích s veřejností“ a „dvoutýdenní oslavu zanechávání všeho při starém“. Uvedla také, že lidi z regionů, které změny klimatu nejvíce postihují, „zůstávají nevyslyšeni“. „Nepotřebujeme další prázdné sliby,“ řekla s tím, že klimatické závazky by neměly být plné skulin, jak tomu v praxi je. „Už nás unavuje poslouchat jen ‚bla, bla, bla‘, naši lídři se jako lídři nechovají,“ dodala.

S projevem na akci vystoupila také mladá ugandská aktivistka Vanessa Nakateová. Zdůraznila, že její země přímo pociťuje následky změn klimatu, lidé umírají, děti přestávají chodit do škol a lidé přicházejí o farmy. „Ocitáme se v krizi, je to katastrofa, která se děje každý den,“ řekla. Zároveň poznamenala, že Afrika se potýká s nejhoršími dopady klimatických změn, přestože má historicky na svědomí jen tři procenta globálních emisí. Projev zakončila optimističtěji. „Farmy mohou opět rozkvést... může skončit bolest a utrpení,“ řekla s tím, že světoví lídři se musí zodpovídat.

Solidaritu s demonstranty v pátek vyjádřil například bývalý americký viceprezident Al Gore. „Všem v sálech (summitu) COP26: Nyní je čas poslouchat jejich hlasy a jednat. Jejich budoucnost je ve vašich rukou“ napsal na twitteru.

Organizátoři pátečního pochodu mladých lidí za ochranu klimatu britské televizi BBC řekli, že jejich cílem není „páchat destrukci“ či „svrhávat vládu“, ale chtějí světovým lídrům předat vzkaz. Osmnáctiletá Skye BBC řekla, že množství mladých lidí, „kteří se probudili a vyjadřují svůj názor“ v rámci hnutí Fridays for Future, dokládá, jak důležitá pro ně ochrana klimatu je. „Opravdu doufáme, že to světoví lídři uvidí a řeknou si ‚Tý jo, mladí lidé jsou do toho opravdu zapálení. Musíme se pro to nadchnout‘,“ řekla.

Protestující dav ve skotském Glasgow s transparenty se slogany podporující změnu klimatu. (5.11.2021)

Další demonstrace v Glasgow je plánována na sobotu. Organizátoři předpokládají, že se jí zúčastní přes 100 000 lidí, opět na ní má promluvit Thunbergová. Protest je součástí globálního dne akce, při němž podle organizátorů vyjdou statisíce demonstrantů do ulic ve více než 200 měst po celém světě.

Světoví státníci jednají na konferenci COP26 v Glasgow od neděle do 12. listopadu. Společně se snaží najít řešení, jak udržet oteplování planety pod kritickou hranicí 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou. Dosud se dohodli na iniciativě na zastavení odlesňování nebo na omezení výroby elektrické energie z uhlí.