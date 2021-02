Za osm let, co Pchang Čching-kuo opustil rodnou hroudu, se ještě nestalo, že by lunární nový rok neoslavil se svými nejbližšími.

Dokonce i loni se mu přes různá omezení podařilo dorazit do domova svých předků v rodné severovýchodní provincii Chej-lung-ťiang z daleké Šanghaje, kde pracuje v jedné stavební firmě. Letos se však zasekl v čínské megalopoli a domů nepřijede.