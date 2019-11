Z Číny unikly stovky tajných dokumentů. Odhalují praxi při zavírání Ujgurů

„Kde je má rodina?“ Přesně na tuto otázku i všechny následující mají čínští komunisté návod. Celkem 403 dokumentů, které unikly na veřejnost a jež detailně popsal deník The New York Times (NYT), přinášejí vzácný pohled do praxe kolem „převýchovných“ táborů pro Ujgury a další čínské muslimy.

Každého studenta, který se z univerzity v Hongkongu či Pekingu vrací domů do muslimského Sin-ťiangu a svůj domov najde prázdný, je potřeba především okamžitě odchytit. Aby nevyvolal poprask.



„Je na výcviku provozovaném vládou, nemáte se absolutně čeho bát,“ zní správná odpověď podle manuálu, který už před lety dostali všichni úředníci v „problémovém“ Sin-ťiangu. Po mírném a vysvětlujícím začátku dikce odpovědí přitvrzuje.

Rodiče znepokojených dětí jsou sice ve škole, ale odejít nemohou. Žádný zločin nespáchali, jen se nakazili nebezpečným virem islámského extremismu. A pokud chce dotyčný své blízké ještě někdy vidět, sám by si měl dát pozor na své chování. „Jsme si jistí, že je podpoříte, protože je to pro jejich vlastní dobro. Stejně jako pro to vaše,“ mají policisté říkat zoufalé mládeži.

Ta řeší nejen samotné zmizení rodičů, ale i související problémy – kdo zaplatí poplatky za další semestr? Kdo se postará o domácnost, kdo na jaře zaseje? V tomto případě se mají dozvědět, že je vláda podpoří ve všem, co budou potřebovat. Jen musejí zůstat v klidu a být vděční za to, co pro ně Komunistická strana Číny dělá.

„Važte si této šance na vzdělání zdarma, které vláda a strana zajistily, aby se podařilo kompletně odstranit chybné myšlení. Vaši blízcí se navíc naučí čínsky a získají nové pracovní dovednosti. To vše nabízí skvělý základ pro šťastný rodinný život,“ líčí úřady lidem.

Dokumenty (některé si můžete přečíst zde, pozn. red.), které americkému deníku předal jeden z funkcionářů strany, obsahují tajné projevy režimních vůdců včetně prezidenta Si Ťin-pchinga, interní pokyny a direktivy, které se nikdy neměly dostat ven.

Nejmenovaný úředník však doufá, že vedení země díky jeho činu nebude moci utéct před zodpovědností za pronásledování a masové zavírání čínských muslimů do táborů, ve kterých navzdory oficiální propagandě rozhodně nejsou dobrovolně.

„Radikální islám je jako droga, jako nakažlivý virus,“ hlásal Si

Z dokumentů podle NYT vyplývá, že za celou myšlenkou naprostého podřízení a převýchovy Ujgurů stojí jediná návštěva čínského prezidenta v jejich regionu z roku 2014. Sin-ťiangem tehdy otřáslo několik útoků ujgurských radikálů, které po sobě zanechaly desítky mrtvých.

Nový vůdce Číny proto nabyl dojmu, že už obvyklý postup nestačí. „Musíme na ně být tvrdí, nesmíme ukázat absolutně žádné slitování,“ nařídil. Členy strany vyzval, aby se v cestě za zničením radikálního islámu nebáli ani „nástrojů diktatury“. Islámský extremismus přirovnal k nakažlivému viru či nebezpečně návykové droze.

Boj proti němu neodvratně přinese „období bolestivé a intervenční léčby“, upozorňoval kolegy. Zároveň je však trochu překvapivě varoval, aby rozlišovali mezi umírněným a radikálním islámem a respektovali náboženská práva každého občana.

Při svých projevech odkazoval na problémy s radikálním islámem v některých částech světa, na stažení amerických vojáků z Afghánistánu, odkud by do Číny mohli přijít radikálové. Poukazoval na to, že jen prosperita regionu nezajistí klid. „Podívejte se na pobaltské státy. Měly se dobře, od Sovětského svazu se přitom odtrhly jako první,“ přemýšlel.

Inspiroval se postupem Spojených států po útocích z 11. září 2001 a nabádal úředníky, že nestačí jen vyspělá kamerová technika. Pro účinný boj s extremismem je nutné mít i spolehlivé informátory. Jeden z vyšších úředníků zase ukazoval na „nevhodný“ vývoj ve Velké Británii, kde dali „přednost lidským právům před bezpečností“.

Mantrou komunistů se brzy stalo také nařízení nového lídra Sin-ťiangu, kterého do problémové oblasti převeleli z Tibetu: „Přiveďte každého, kdo má být přiveden,“ nabádal podřízené Čchen Čchüan-kuo. Právě on stál za tvrdým prosazováním prezidentovy vize a po jeho nástupu se tábory začaly stavět ve velkém.



Dokumenty ovšem také ukazují, že mezi kádry komunistické strany od začátku vládl vůči masovému zavírání Ujgurů mnohem větší odpor, než se z veřejných projevů zdá. Tajné týmy vyšetřovatelů před dvěma lety například řešily přes 12 tisíc případů, kdy členové strany „bránili boji s terorismem“.



Jedním z neposlušných úředníků byl jistý Wang Jung-č’, který dostal na starost jižní část Sin-ťiangu a podle představ strany tam měl zavést tvrdá opatření. Navenek to dělal, potají ovšem z převýchovných táborů propustil více než sedm tisíc lidí.

Komunisté z něho pak v interní komunikaci udělali exemplární příklad – přišel o funkci, okamžitě zmizel z očí veřejnosti a ke svému selhání se musel přiznat v rozsáhlém dopise. „Bez povolení a na vlastní pěst jsem porušil pravidla,“ napsal. Jeho skutečné činy se však k obyčejným Číňanům nedostaly.

Strana padlého aparátčíka vylíčila jen jako zkorumpovaného muže posedlého mocí, který se vzepřel nastolené politice pro vedení Sin-ťiangu. Pravda o útlaku Ujgurů nevídaného rozsahu tak čínskému lidu i nadále zůstala skrytá.