Ve jménu kontrašpionáže. Zapojí se celá Čína, ti nejšikovnější dostanou odměnu

Čína chce povzbudit své občany, aby se zapojili do tuzemského boje proti špionáži. Každému jednotlivci by mimo jiné chtěla zřídit samostatný kanál, kam by mohl podezřelou činnost hlásit. Na základě této činnosti by pak následovala pochvala a odměna.