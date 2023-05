Amerického seniora poslali v Číně za špionáž na doživotí do vězení

Čínský soud v pondělí poslal za špionáž na doživotí do vězení Johna Shing-Wana Leunga. Osmasedmdesátiletý americký občan s trvalým pobytem v Hongkongu byl zadržen v před dvěma lety. Uvedla to agentura AP s odvoláním na soud ve městě Su-čou to dnes uvedla agentura AP. Bližší podrobnosti podle ní čínské úřady nesdělily.