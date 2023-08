Raději smrt než svobodný Tchaj-wan, demonstruje Čína sílu v novém dokumentu

Osmidílná série dostala název „Honba za sny“ a státní televize ji uvedla v minulém týdnu u příležitosti 96. výročí vzniku Čínské lidové osvobozenecké armády. Dokument nabízí výpovědi několika desítek čínských vojáků a divákům dává možnost nahlédnout do armádních manévrů.

Jeden z dílů se věnuje cvičení „Společný meč“, v rámci něhož Peking na jaře simuloval přesné údery proti Tchaj-wanu poté, co tamní prezidentka Cchaj Jing-wen navštívila USA. Čína považuje Tchaj-wan, který funguje de facto samostatně od roku 1949, za své území a opakovaně mu hrozí vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti.

K dramatičtějším částem pořadu patří sliby čínských vojáků, že jsou připraveni při útoku na Tchaj-wan padnout za vlast.

„Pokud by vypukla válka a podmínky by byly příliš obtížné na to, abychom bezpečně odstranili námořní miny, použili bychom naše vlastní těla, abychom vyčistili bezpečnou cestu pro naše vyloďovací jednotky,“ prohlásil na kameru Cuo Feng z minolovných sil čínského námořnictva.

Podobná slova volil také pilot Li Pcheng z čínského letectva. „Moje stíhačka by byla poslední střelou, která by se zřítila na nepřítele, kdybych v bitvě spotřeboval všechnu munici,“ prohlásil podle AP.

Velitel speciální jednotky Fan Li-čung v dokumentárním seriálu zase uvedl, že ztráta kamarádů „je sice bolestná“, ale je třeba zachovat klid, aby bylo možné reagovat na mimořádné situace a být vždy připraven k boji.

„Chceme se podívat na druhou stranu průlivu“

Podle deníku South China Morning Post seriál referuje také o čínské obojživelné útočné skupině. Divákům nabízí záběry, na nichž formace trénuje útok na pláž, přičemž vzdušné krytí jí zajišťují stíhačky a rakety odpalované ze země i z lodí. „Chtěl bych se podívat na druhou stranu průlivu. Na ten den se připravuji,“ uvedl člen skupiny Wang Sin-ťie.

V pořadu se objevila jedna ze tří čínských letadlových lodí Šan-tung, jak pluje ve formaci s několika dalšími armádními plavidly. Čínská armáda v poslední době Šan-tung opakovaně vyslala do Tchajwanské úžiny s cílem demonstrovat Tchaj-peji svou sílu.

Varování Peking vysílá i prostřednictvím svých stíhaček, které poměrně často přelétávají střední linii průlivu, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi.

Čínská státní média pravidelně publikují propagandistická videa z armádních cvičení, jejichž cílem je podněcování rostoucího čínského nacionalismu a demonstrace vojenského sebevědomí. USA sice neuznávají Tchaj-wan jako suverénní zemi, ale zavázaly se, že v případě invaze mu pomohou se bránit.

Bílý dům v červenci oznámil balíček vojenské pomoci pro Tchaj-wan ve výši 345 milionů dolarů. Tento krok, který podle odborníků vycházel ze zkušeností z americké vojenské pomoci Ukrajině, Peking ostře kritizoval.