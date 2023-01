Čína může zaútočit na Tchaj-wan v roce 2025, varuje americký generál

„Doufám, že se mýlím. Můj instinkt mi ale říká, že budeme bojovat v roce 2025,“ napsal čtyřhvězdičkový generál. „Tchajwanské prezidentské volby jsou v roce 2024 a nabídnou k tomu čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi důvod,“ dodal.

Šéf velitelství vzdušné mobility, které dohlíží na vzdušný přesun jednotek a doplňování paliva letounů ve vzduchu, upozornil, že v roce 2024 též proběhnou v USA prezidentské volby. „Poskytnou Siovi neklidnou Ameriku,“ myslí si Minihan, proč právě 2025 dává Pekingu jedinečnou příležitost napadnout ostrov, kterou považuje za integrální součást Číny i přes vlastní státní zřízení Tchaj-wanu.

Podle Minihana musí být vojáci při výcviku agresivnější. „Pokud je váš přístup k tréninku laxní, ničeho nedosáhnete,“ dodal generál.

Generál též chce vytvořit silný, připravený, integrovaný a agilní manévrovací tým společných sil připravený bojovat a vyhrávat uvnitř takzvaného prvního ostrovního řetězce. Strategicky významný první ostrovní řetězec se skládá z Kurilských ostrovů, japonského souostroví, ostrovů Rjúkjú, Tchaj-wanu, severních Filipín a Bornea.

Mluvčí amerického velitelství vzdušné mobility potvrdil autenticitu memoranda. Stanice NBC News cituje nejmenovaného činitele amerického ministerstva obrany, podle něhož však tyto komentáře nereprezentují pohled ministerstva na Čínu.

Varování amerických vojenských činitelů

Vysoce postavení američtí vojenští činitelé opakovaně varují před možností čínského vpádu na Tchaj-wan. Nejvyšší představitel armády USA pro oblast Asie a Pacifiku admirál Philip Davidson v roce 2021 řekl, že Čína by mohla invazi podniknout do šesti let.

„Pokud mluvíme o výhledu roku 2027, v mé mysli to může být i 2022 nebo možná 2023,“ naznačil loni velitel amerických námořních operací admirál Mike Gilday. „Invaze už může být takříkajíc za rohem,“ dodal.

Obavy z čínské agrese zesílily poté, co si čínský prezident zajistil třetí funkční období v pozici generálního tajemníka. Ve svém projevu zdůraznil, že kola historie se valí směrem k čínskému znovusjednocení a to musí být nepochybně uskutečněno.

V srpnu minulého roku Čína prováděla vojenské cvičení zaměřené na obklíčení a blokádu Tchaj-wanu. Analytici soudili, že si tím testovala komplexní manévry, které jsou nezbytné pro útok na ostrov.

Únorová ruská invaze na Ukrajinu vzbudila obavy, zda se Čína nerozhodne využít právě této příležitosti k napadení ostrova. Šéf tchajwanského národního bezpečnostního úřadu Čchen Ming-tchung ale později prohlásil, že ruský vpád na Ukrajinu naopak odradí Čínu od útoku na Tchaj-wan, alespoň po dobu příštích tří let. Jako odrazující faktor zmínil tvrdé mezinárodní západní sankce uvalené na Rusko i sílu ukrajinského odporu, jenž se stal pro ostrovní stát v mnohém inspirací.

I přes ruské imperiální cíle USA neskrývají, že za pravou hrozbu mezinárodnímu řádu považují Čínu. V národní bezpečnostní strategii označily Rusko za bezprostřední ohrožení, kdežto Čínu za nejvýznamnější politickou výzvu a hlavního protivníka.