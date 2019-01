Místo vězení výlet. Čína uklízí desítky disidentů, aby nebyli na očích

Čína se k takovému postupu uchyluje vždy před velkými mezinárodními akcemi a nucené výlety v doprovodu policie opozičníkům dokonce hradí, informovalo o tom prosincové číslo magazínu The New Yorker.



Do parku a chrámu místo do vězení musel třeba loni v září odjet čínský bojovník za demokracii Ča Ťien-kuo. Musel opustit čínskou metropoli před Fórem čínsko-africké spolupráce (FOCAC), které se v Pekingu konalo na začátku září. Policisté muže vzali na devítidenní výlet.

Disident navštívil se dvěma dozorci národní park, taoistické chrámy a obří hráz Tři soutěsky. Opozičníkovo nedobrovolné cestování vylíčila pro americký magazín jeho sestra Ťien-jing Ča, která žije v Pekingu a New Yorku.

Ča Ťien-kuo křižoval provincií Ču-pej, vzdálenou od Pekingu přibližně tisíc kilometrů, do odlehlých míst zavlekly bezpečnostní složky i další pekingské aktivisty, z nichž některé Ča Ťien-kuo dobře zná.

Například známý čínský právník Pchu Č’-čchiang byl dočasně odklizen do provincie S’-čchuan, disidenta bojujícího proti ničení životního prostředí Chu Ťia zase odvezli do přístavního města Tchien-ťin, prodemokratického aktivistu Che Te-pchu do pastvin vnitřního Mongolska.



Disidenti nicméně upozorňují, že nucené výlety pořádá režim jen pro malou skupinu prominentních vězňů. Z dvacetimilionového Pekingu úřady takto ročně odvezou možná pár desítek lidí. Většinou jde o dlouholeté opozičníky, jejichž osud sledují západní média a lidskoprávní organizace.

Disident Ča Ťien-kuo se stal nedobrovolným turistou teprve v posledních letech. V hledáčku represivních složek byl ale již před tím více než dvě desetiletí. Mezi lety 1999 a 2008 si odpykával trest vězení za pomoc při založení opoziční Demokratické strany Číny. I po svém propuštění žil pod neustálým policejním dohledem.