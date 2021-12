ANALÝZA: Má bojkot olympiády v Číně smysl? Jen gesto, ale upozorňuje

Bojkot vyhlásil americký prezident Joe Biden, postupně se přidali nejbližší spojenci – Austrálie, Kanada, Británie a také japonský premiér se nechal slyšet, že on „o návštěvě Pekingu neuvažoval“. Někteří další neúčast „zvažují“, je možné, že nakonec zůstanou doma, jen to nebudou hlasitě vytrubovat do světa. Koneckonců jezdit do Číny na sportovní svátky není žádná předem daná povinnost.

Diplomatický bojkot navíc příliš nepoškodí postavení Si Ťin-pchinga v očích většiny Číňanů. Ti věří, že se tak děje kvůli americké protičínské politice obecně.