Trestní věk od 12 let. Čína reaguje na nárůst kriminality mladistvých

Děti od 12 do 14 let budou nově moci být stíhány za „úmyslné zabití nebo úmyslné zranění, které vede k smrti, nebo za způsobení těžkého postižení použitím extrémně krutých prostředků“, píše agentura AP. Za všechny ostatní trestné činy mohou být děti do 14 let poslány do nápravných zařízení.

Mladiství od 14 do 16 mohou být stíháni za úmyslné násilné činy, jako je vražda nebo znásilnění. Pro většinu přestupků je hranice trestní odpovědnosti 16 let. Podle článku 49 čínského trestního zákoníku nemohou trest smrti dostat jedinci, kterým v době spáchání trestného činu nebylo osmnácti let.

Doposud byly za závažné trestné činy děti v Číně stíhány až od 14 let a nezletilí dostávali mírné tresty, které pobuřovaly veřejnost. V jednom případě třináctiletý chlapec, který v říjnu 2019 zabil desetiletou dívku, dostal jako trest tři měsíce v nápravném zařízení pro mladistvé. Právě tento čin vedl ke vzniku novely zákona.



V České republice je tato hranice 15 let, v mnoha evropských zemích je to 14 let, ve většině Británie je věk trestní odpovědnosti dokonce deset let.