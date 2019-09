Zkáza Notre-Dame není stále zažehnána. Zřítit se mohou klenby i lešení

„Památka je nadále ohrožena ze dvou důvodů: jednak kvůli klenbám, které se mohou stále zhroutit, a jednak kvůli lešení, které se může také zřítit... a to není žádná legrace,“ uvedl Villeneuve a zdůraznil, že lešení váží mezi 200 a 300 tun.



Katedrála Notre-Dame začala hořet 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století, takzvaný sanktusník. Právě kolem ní bylo před požárem postaveno lešení, které nyní komplikuje situaci při zajištění chrámu. Díky tomu, že bylo vybudováno tak, aby se věžičky vůbec nedotýkalo, se ale lešení při požáru nezřítilo.

Villeneuve chce nyní vystavět nové lešení, které by obklopovalo to staré. Shora dolů pak budou dělníci odřezávat trubky „jednu po druhé“. „Tato akce by mohla být hotova v lednu 2020. To je náš cíl,“ řekl chrámový architekt. Kdy skončí „období konsolidace“ památky a začne její obnova, se nedá podle Villeneuva přesně určit. „Nebudeme si opravdu jisti před polovinou roku 2020,“ řekl.

Nové lešení musí nahradit to staré

Teprve po demontáži poškozeného lešení bude možné nad katedrálou vybudovat „ochranný deštník“, který bude nad památkou do doby, než se obnoví krov a poté i střecha. Jakou podobu bude mít, ale podle Villeneuva zatím není jasné.

Práce na záchraně pařížské katedrály se před časem zastavily kvůli riziku spojenému s olovem, které se při požáru památky uvolnilo. „Bezpečnost je zajištěna,“ ujistil ale nyní architekt. „Krevní testy dělníkům děláme každý měsíc,“ dodal s tím, že výsledky nikdy neukázaly hodnoty nad povolenými limity.

Vyšetřovatelé už v červnu uvedli, že příčinou vzniku požáru nebyl úmyslný trestný čin. Nadále se ale zabývají možností, že požár vznikl z nedbalosti. Ničivý oheň mohl způsobit elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek.