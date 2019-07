Paříž vyčistí všechny školy kolem Notre-Dame, obává se otravy olovem

S „důkladným úklidem“ asi desítky škol v okolí katedrály se začne nyní a hotov by měl být do konce července. V dalším kole se budou školy čistit na konci srpna, aby byly připraveny do začátku školního roku v září.

Cílem opatření je podle Arnauda Gauthiera, zástupce radnice zodpovědného za zdravotnictví, „abychom si byli jisti, že riziko je minimální“. Dosavadní odběry vzorků podle něj ale nezavdávají příčiny k jakýmkoli obavám o zdraví dětí.



Vedení francouzské metropole prohlášením reagovalo na dnešní informace investigativního serveru Mediapart, podle kterého v některých školách v okolí Notre-Dame hygienici naměřili až desetkrát vyšší koncentrace olova, než povolují normy.

Autoři článku pařížskou radnici obviňují, že neprovedla důkladný úklid veřejných budov v okolí místa dubnového požáru. Gauthier to dnes odmítl. Zároveň slíbil, že během léta nechá radnice provést nová měření koncentrace těžkého kovu.

Už v květnu pařížská prefektura uvedla, že v bezprostředním okolí chrámu po požáru zůstalo velké množství olova.

Půda v okolí památky obsahovala podle tehdejších měření deset až dvacet gramů olova na kilogram, tedy 32krát až 65krát více, než kolik povoluje norma doporučená francouzskými zdravotnickými úřady. Majitele okolních nemovitostí tehdy prefektura vyzvala, aby důkladně uklidili, a těhotné ženy a děti, aby si pravidelně myly ruce.

Při požáru Notre-Dame v noci na 16. dubna letošního roku se roztavilo několik stovek tun olova ze střechy. Pokud je člověk dlouhodobě vystaven zvýšenému působení tohoto kovu - ať už jej vdechuje či polyká -, může trpět zažívacími potížemi či problémy s funkcí ledvin. Olovo mu může rovněž poškodit nervový systém a způsobit reprodukční problémy, upozornila agentura AFP.

