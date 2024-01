Jste sobec, vyčítají Michelovi kandidaturu, jež může vydláždit cestu Orbánovi

Předseda Evropské rady Charles Michel mnohé o víkendu překvapil, když oznámil, že bude v červnových volbách do Evropského parlamentu kandidovat jako lídr kandidátky valonského Reformního hnutí. V případě úspěchu by nastoupil do funkce europoslance v polovině července, a zkrátil by si tak svůj současný mandát, který měl trvat do 30. listopadu. Michelovo oznámení si vysloužilo množství kritiky a obvinění ze sobectví a nezodpovědnosti.