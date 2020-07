Chorvaté z českých turistů strach nemají. Zbytečně nepanikaří, říká Maďar

„Myslím si, že se nás Chorvaté nemusejí bát. Pro nás je Chorvatsko z hlediska priorit běžných lidí zájmový stát a Chorvaté nejsou úplně úzkostliví. Zbytečně nepanikaří,“ uvedl pro iDNES.cz epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle něj také nejsou žádné indicie, že by Chorvaté měli začít zavádět nějaká protiopatření jako třeba Belgie, která za „oranžové zóny“ označila Prahu, Středočeský kraj a jihovýchod Moravskoslezského kraje.

„Navíc situace u nás dramatická není. Je nutné si uvědomit, že čísla přibývají bez toho, aby nám to zatěžovalo jednotky intenzivní péče. Když se aktivně trasuje, každá země najde pozitivní případy. Kromě těch příznakových vychytáme i spoustu nepříznakových,“ dodal Maďar.

V Chorvatsku čísla nově nakažených poslední týden klesají. Ve čtvrtek země podle tamního ministerstva zdravotnictví evidovala 67 nových případů, ve středu 71 případů, v pondělí jen 24. Zato v Česku počet nově nemocných poslední dva týdny vytrvale roste. Ve středu se dostal na 4 290, což je nejvíce od poloviny dubna.



Největší nárůst za poslední měsíc Chorvatsko evidovalo 11. července, kdy přibylo 140 pacientů. Ve středu minulý týden jich bylo 108 a od té doby jejich počty klesají.



Lépe s vyplněným formulářem

„Čeští turisté jsou v Chorvatsku více než vítaní. Do země jich každým dnem přijíždí více a více,“ uvedl Dubravko Miholić z Chorvatského turistického sdružení. Pro Čechy v zemi neplatí žádná omezení, ale Miholić doporučuje, aby turisté před cestou vyplnili formulář na serveru Enter Croatia, který jim zajistí rychlejší přechod hranic.



„Příslušné úřady v Chorvatské republice zatím nijak nenaznačují, že by mělo dojít k jakýmkoli změnám kritérií a podmínek pro vstup českých občanů.

„Čeští turisté, jichž je značný počet, jsou jako vždy vítáni,“ potvrdil Filip Tesar z Velvyslanectví Chorvatské Republiky. Turistické oblasti Chorvatska jsou podle něj stále velmi bezpečné a počet případů nákazy mezi turisty je prakticky zanedbatelný.

Přírůstek počtu nakažených v přepočtu na milion obyvatel Datum počet nově nakažených na milion obyvatel

ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Chorvatsko 16.7. 12,8 7,0 8,5 13,0 4,4 21,0 17.7. 12,0 6,1 9,0 19,0 2,5 23,9 18.7. 10,5 2,8 8,7 15,0 2,0 28,3 19.7. 8,4 3,3 9,2 9,2 0,5 22,4 20.7. 15,8 7,7 7,2 9,9 0,2 6,1 21.7. 19,8 4,9 10,2 9,4 7,5 12,7 22.7. 22,9 7,0 9,7 11,5 6,7 26,3 23.7. 21,9 8,1 10,7 19,1 5,6 25,4 24.7. 26,0 9,9 11,7 12,9 5,3 19,8 25.7. 12,3 7,1 9,5 13,9 4,2 18,8 26.7. 10,7 5,4 10,5 15,1 6,9 15,9 27.7. 18,2 7,7 8,6 9,7 0,4 5,9 28.7. 25,7 6,9 12,8 13,4 4,2 10,2 29.7. 26,0 10,4 13,1 19,5 7,4 17,0

„Odezva z chorvatské strany na naše spoje je stále velmi pozitivní, není tam ani náznak nějaké opačné nálady,“ souhlasí Aleš Ondrůj, mluvčí společnosti RegioJet, která do země denně prodává od šesti set do tisíce jízdenek.

Dodal, že je přesvědčen, že Češi svou dovolenou v zemi stráví v klidu a není důvod se ničeho obávat. „Vývoj v Česku se nevymyká vývoji v ostatních státech, ze kterých do Chorvatska jezdí turisté,“ ujistil.

Aktuální počet nemocných ve čtyřmilionovém státě je 727. Od začátku infekce se tam nakazilo celkem 5 139 lidí, z nichž se 4 267 uzdravilo a 145 zemřelo. Aktuálně je podle informací ministerstva 125 lidí v nemocnici a 6 z nich ve vážném stavu na ventilátoru.



Nejvíce nakažených je v hlavním městě Záhřebu, Vukovarsko-sremské, Osijecko-baranjské a Splitsko-dalmatské župě.

Zájem o Chorvatsko neslábne, Rumunsku hrozí oranžová

Do Chorvatska jezdí ročně zhruba 800 tisíc českých turistů. Letos jich podle Miholiće do země přijelo 190 tisíc lidí, což je zhruba o čtvrtinu méně oproti loňsku. Velvyslankyně Chorvatska v České republice Ljiljana Pancirovová dříve v rozhovoru uvedla, že věří, že se čísla hlavně během léta podstatně zvýší.

Mezi Čechy byla podle Miholiće v červenci nejpopulárnější města Medulin, Rovinj, Umag či Poreč. Za nimi následují tradiční turistické destinace jako Omiš, Baška Voda, Baška na ostrově Krk nebo Crikvenica poblíž Rijeky, kam jezdí autobusy RegioJetu.

Obavy z české strany podle Maďara panují kolem Bulharska, rizikovější je ale Rumunsko. „ Kdybychom se zamysleli, která z Evropských zemí je horkým kandidátem na přesunutí do oranžové zóny na semaforu, bylo by to Rumunsko. Kdybych byl český cestovatel, tak si v blízké době cestu do Rumunska rozmyslím,“ míní Maďar.

„Kdyby se tam počet případů ještě zvýšil, mohl by se zhoršit rating vůči jiným zemím včetně České republiky a nebylo by možné se vrátit bez karantény nebo testů,“ varoval. Dodal, že nelze s jistotou říct, že se Rumunsko do oranžové barvy stoprocentně přesune, ale existuje určitá pravděpodobnost.

„Rozhodně je lepší jet do Chorvatska než do Rumunska,“ uzavřel Maďar.

Rumunsko má nyní 19 529 aktivních případů nákazy. Od začátku 49 591 případů, ze kterých se 26 446 lidí uzdravilo a 2 269 zemřelo.

