Drsné fotky z Charkova: z mrtvých Rusů vyskládali na ulici symbol Z

Silnici přehrazují protitankové zábrany ze svařených kolejnic. Na jedné z nich leží ohořelé mužské tělo s vyhřeznutými vnitřnostmi. Identifikace není možná, nedaleká vesnice byla v posledních dnech pod kontrolou obou armád.

Na jiném místě frontové linie reportéři AP nafotili čtyři mrtvé vojáky, jejichž těla kdosi vyskládal do tvaru písmene Z, symbolu ruské „speciální vojenské operace“. Bílé pásky na rukách a ruské vojenské lékárničky pohozené na zemi naznačují, že to jsou Rusové.

Kdo a proč mrtvoly vyskládal do symbolu ruské agrese, není jasné. Je to vzkaz Rusům, jejichž drony neustále bzučí na obloze a morbidní skládanka jim nemohla uniknout? Jistě se to říci nedá. Podle Červeného kříže by mohlo jít o znesvěcování ostatků nepřátelských vojáků a tedy válečný zločin.

Reportéři AP podotýkají, že těla byla během jejich návštěvy frontové linie odvezena do márnice. Ukrajinské úřady se je nejspíš pokusí identifikovat, případně kontaktovat rodinu. To ovšem může být poměrně velká hádanka, například jeden nebožtík v ukrajinské uniformě měl u sebe ruské identifikační papíry.

Upozorňujeme, že video obsahuje drastické záběry:

Charkov čelí ostřelování a bombardování prakticky od začátku invaze, Rusům se ho ale nikdy dobýt nepodařilo. Průmyslové město, které mělo před válkou 1,4 milionu obyvatel, má pro Moskvu symbolický i strategický význam, protože to je významný dopravní uzel a žije tu početná rusky mluvící menšina.

Úmysl ruských generálů obsadit Charkov a pak od něj táhnout jihovýchodním směrem na Donbas naráží už přes dva měsíce na odhodlání ukrajinských obránců. Pentagon v pondělí během svého brífinku pro novináře uvedl, že ukrajinským vojákům se u Charkova podařilo zatlačit invazní síly do vzdálenosti asi 40 kilometrů od města.